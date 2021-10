·  Confronto Michetti - Gualtieri: cosa salvare dell'amministrazione Raggi

Gualtieri - "Il problema principale di questa città in questi anni è stata la capacità attuativa, realizzativa. Spesso si sono definiti pianificati anche interventi condivisibili importanti. Penso per esempio al Pums, al piano sui trasporti sulla mobilità sostenibile è condivisibile anche se ci sono delle cose che noi vogliamo modificare e rafforzare. Quindi da questo punto di vista noi vogliamo realizzare e attuare il pums, ma anche avere una maggiore capacità operativa e di progettazione e di attuazione degli investimenti. Ho apprezzato, e l'ho detto, la scelta di candidare Roma all'Expo e quindi su questo ci sarà continuità nel senso che si porterà avanti questo dossier che adesso deve portare a una proposta di candidatura forte".

Michetti - Io ho avuto un colloquio istituzionale con la Raggi, che è stato molto proficuo. Ho visto molte cose che nell’ultimo periodo stavano marciando nella giusta direzione. Tante procedure in corso vanno salvaguardate, come per esempio le tranvie che sono in uno stato di avanzamento molto positivo. Sul microcredito è stato fatto un ottimo lavoro, così come per l’Expo. Farò, comunque, un approfondimento sulle cose che vanno bene, perché non ho pregiudizi di natura politica: chi funziona e dà il suo contributo in maniera leale e onesta è il benvenuto. Non solo. Lo proteggeremo e faremo in modo che dia il meglio di sé.