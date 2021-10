·  Confronto Michetti - Gualtieri, la squadra per governare Roma

Di solito tra primo turno e ballottaggio per agganciare gli indecisi si punta ad anticipare qualche nome della futura giunta. Non sta accadendo in questi giorni. A Gualtieri e Michetti abbiamo provato a chiedere della futura squadra per il governo della città

Come immagina la sua squadra di governo?

Gualtieri - "I sindaci miei amici che sono stati eletti al primo turno hanno annunciato la squadra dopo tutta insieme. Io sto lavorando a una squadra di grande qualità che metta persone capaci competenti in tutti i settori e che sia anche molto aperta a competenze esterne alla politica alla società civile a professionalità che sono diffuse. Quindi sarà una bella squadra dove ci saranno molte donne e sarà molto focalizzata alla realizzazione del nostro programma, non limitato solo alle emergenze, ma appunto che cerca di dare a questa città una visione un ruolo più ampio più ambizioso".

Se le faccio io i nomi di Sabrina Alfonsi e Alessandro Onorato, sto andando troppo lontano?

Gualtieri - "Apprezzo il tentativo di strapparmi dei nomi ma gestiremo noi la comunicazione delle scelte degli assessori".

Michetti - "Noi in squadra abbiamo il tecnico più bravo d’Europa e del mondo nelle gestioni commissariali, ovvero Guido Bertolaso. Ha già gestito il Giubileo con grande successo; ha già dimostrato di saper fare; ha gestito tantissime emergenze senza che nessuno rinvenisse nessuna magagna. Noi lo metteremo nelle migliori condizioni affinché migliori le condizioni di Roma. Non sarà assessore, ma commissario. Lui è un’opportunità unica per la città e va ad arricchire una squadra di profili altissimi che conoscono già la macchina amministrativa, quali Sgarbi e la Matone".