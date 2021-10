·  Confronto Michetti - Gualtieri: "Ecco la Roma che ho in mente"

Visione. Una parola che in questi anni è risuonata contro la sindaca Raggi, soprattutto da chi, proveniente dal M5s, ha abbandonato la sindaca. "Manca la visione", è stato il ritornello. E i due candidati sindaci al ballottaggio che visione di Roma hanno? Che città immaginano?

Gualtieri - "Io penso a una città innanzitutto che funzioni che sia pulita, ben collegata. Ma anche una città che al tempo stesso sia più vicina alle persone, più vicine ai cittadini. Noi parliamo di città dei 15 minuti: una città dove tutti i quartieri abbiano servizi di prossimità. Al tempo stesso una città che sappia tornare a crescere, a innovare e a creare buona occupazione. Una città più verde e sostenibile una città per i giovani e per le donne. Roma ha il diritto di occuparsi anche del futuro e dell'ambizione di una grande capitale europea. Noi proponiamo una visione che è quella della concretezza dell'impegno a risolvere i problemi quotidiani delle persone, ma anche recuperare l'orgoglio, per il rilancio di una grande capitale internazionale".

Michetti - Una Roma che esca dal degrado, una Roma con una grande immagine internazionale, che torni ad essere attrattiva, che crei lavoro, che riesca ad essere una città sicura, una città pulita, una città allegra. E il sindaco è colui che deve amministrare il più grande patrimonio dell'umanità.