Il municipio chiama a raccolta i commercianti: “Pronti ad ascoltare vostre richieste”

Gli esercenti di via Appia Nuova e di via Tuscolana, i negozianti dei centri commerciali, le associazioni di gestione dei mercati rionali, hanno un nuovo strumento a disposizione. Il municipio VII ha infatti aperto le iscrizioni alla consulta del commercio e dell’artigianato che è stata formalmente istituita lo scorso autunno.

La consulta del commercio in municipio

“Le realtà presenti nel nostro territorio sono tante e con caratteristiche diverse tra loro. Per noi è importante riuscire a dialogare con tutte, ma finora era mancato lo strumento che potesse convogliare le varie categorie, dai commercianti ai titolari delle cosiddette rotazioni – ha spiegato Maria Mazzitelli, presidente della commissione attività produttive del municipio VII – in questo modo possiamo ascoltare le varie esigenze, cercando di farle collimare con quelle della cittadinanza”.

Alla consulta possono iscriversi le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato, quelle che rappresentano gli interessi degli operatori attivi su strada, ma anche le reti di impresa, gli enti e le cooperative che lavorano nel territorio. Dal 27 febbraio possono farlo inviando una pec, cui allegare statuto, atto costitutivo e pochi altri documenti.

Le esigenze tra commercianti

Con la consulta, i rappresentanti di ciascuna categoria potranno dialogare anche tra loro, superando criticità che talvolta sorgono quando, per soddisfare l’esigenza di una, si finisce per penalizzarne un’altra. “Banalmente, la consulta diventa anche il contenitore ideale per risolvere quei problemi che nascono quando, per rendere più visibile le vetrine di un negozio, si deve procedere a spostare dei banchi senza che questi ultimi vengano penalizzati dal trasferimento”. E’ in sostanza uno strumento che dovrebbe contribuire a trovare una sorta di equilibrio tra disparate esigenze. Favorisce il confronto e la ricerca di una sintesi tra le tante anime che caratterizzano il mondo del commercio e dell’artigianato locale.

Un settore in crisi

Sul piano operativo, per dare ascolto alle attività che il presidente Laddaga aveva definito “l’ossatura del municipio VII”, l’ente di prossimità ha previsto di fissare degli incontri regolari. “Ogni sei mesi – ha spiegato la presidente della commissione attività produttive - abbiamo previsto che la consulta del commercio possa venire a fare una relazione in consiglio municipale”. Sarà quella la sede, insieme alle sedute di commissione “da convocare ogni volta ce ne sarà l'esigenza” ha precisato Mazzelli, per cercare di rilanciare un settore che dopo gli anni della pandemia, deve affrontare le conseguenze del caro bollette. Da oggi, per farlo, avrà a disposizione uno strumento in più.