Cinecittà, il municipio lancia la consulta dei commercianti: "Vogliamo rilanciare un settore in sofferenza"

La promozione delle attività commerciali ed artigianali di prossimità, nel municipio VII, passerà anche per l’attivazione di un’apposita consulta. E’ questa l’intenzione che la giunta Laddaga ha formalizzato con una delibera che, il parlamentino di piazza Cinecittà, è chiamato a confermare.

Una ricchezza del territorio

Il territorio più popoloso della capitale, è anche quello dove, l’attività dei commercianti, ha un ruolo particolare. “Sono una ricchezza, una peculiarità del nostro municipio – ha sottolineato il presidente Laddaga – rappresentano, e non da oggi, l’ossatura del territorio”. E’ nel settimo municipio che ci sono la via Tuscolana e la via Appia Antica, due tra le strade più apprezzate per lo shopping lontano dal centro. Ed è anche un quadrante che accoglie molti mercati rionali, con note criticità e progetti di rilancio che attendono di essere completati.

Uno strumento per aiutare i commercianti

“La presenza di tante attività commerciali – ha osservato Laddaga – pone la questione del confronto che, con questo settore, va assicurato. Per questo abbiamo pensato all’attivazione di una consulta, per dotare l’amministrazione di uno strumento che, puntando sul coinvolgimento dei diretti interessati, possa diventare un mezzo per aiutarli”.

Chi partecipa alla consulta

“La delibera è frutto di un lavoro che è partito ed è stato condiviso con la commissione commercio – ha premesso l’assessora alle attività produttive Silvia Pieri – è giusto sottolinearlo perché è frutto di una sensibilità diffusa. Abbiamo bisogno di confrontarci con le tante realtà che popolano il nostro vasto territorio, e mi riferisco tanto ai negozianti quanto a chi esercita la propria attività all’interno di un mercato o nelle cosiddette rotazioni. Sono portatori di interessi ed esigenze diverse, e la consulta servirà anche a creare un’armonia tra loro, per superare insieme una crisi che è stata particolarmente sentita durante la pandemia”.

Un canale diretto con l'amministrazione

Una crisi che continua ad essere avvertita ancor più oggi, con l’innalzamento dei costi delle materie prime e dei consumi energetici. Un problema che, fuori dai riflettori del centro storico, è particolarmente avvertito da chi ha un’attività commerciale e deve fare i conti con il caro bolletta. Se il parlamentino di piazza Cinecittà approverà la delibera appena firmata dalla giunta, gli esercenti avranno modo di rappresentare le proprie difficoltà in maniera diretta all'amministrazione locale. In maniera più strutturata e, quindi, più efficace.