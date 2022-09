Caso Omerovic, Zevi: "Ok al cambio di casa per la famiglia di Hasib"

La famiglia Omerovic potrà lasciare la macchina in cui dormono da alcuni giorni e vivere in una nuova casa popolare. La domanda di cambio alloggio inoltrata l'11 agosto dai genitori di Hasib Omerovic, il 36enne sordomuto di origini rom precipitato dalla finestra durante un controllo di polizia, è stata accolta dal dipartimento politiche abitative di Roma Capitale. Ad annunciarlo sono l'assessore alla casa Tobia Zevi e il presidente della commissione capitolina Yuri Trombetti.

La famiglia di Hasib ha lasciato Primavalle il 26 luglio

I genitori, le due sorelle (di cui una gravemente disabile) e il fratellino del ragazzo, ricoverato in serie condizioni all'ospedale a causa dei traumi riportati in seguito ad un volo nel vuoto di 9 metri, il giorno dopo il tragico evento avevano lasciato l'appartamento per andare a vivere a casa di parenti, a 50 km di distanza. Il quartiere di Primavalle, dove si erano trasferiti avendo ricevuto regolarmente un alloggio Ater dopo 27 anni nelle baraccopoli, non era più sicuro per loro. Il blitz di 4 agenti in borghese, sul quale la Procura ha aperto un'indagine, ha lasciato strascichi indelebili.

L'associazione per i diritti dei rom si è appellata al comune

L'associazione 21 Luglio, per voce del suo presidente Carlo Stasolla, più volte nelle ultime due settimane si è appellata alle istituzioni sollecitando una soluzione per gli Omerovic, sconvolti da quanto accaduto e negli ultimi giorni finiti a dormire in macchina sotto alla sede del dipartimento di largo Verrazzano. Adesso è arrivata la buona notizia.

Zevi e Trombetti: "L'istanza di cambio casa si è chiusa positivamente"

“Ci siamo fin da subito interessati alla vicenda della famiglia Omerovic - dichiarano Zevi e Trombetti -, che ovviamente ci ha enormemente colpito dal punto di vista emotivo ed umano. La famiglia, successivamente alla tragedia di Hasib, aveva fatto domanda per un cambio alloggio. L’istanza è stata sottoposta alla dovuta istruttoria, che oggi si è conclusa positivamente".

L'alloggio di Primavalle andrà a un'altra famiglia in graduatoria"

Potranno dunque andare altrove, essere più vicini ad Hasib per visitarlo quotidianamente in ospedale e far tornare la figlia e il figlio minorenni a scuola. "Nel rispetto delle procedure, già nei prossimi giorni gli uffici si confronteranno con la famiglia per individuare la casa alternativa più idonea - concludono l'assessore e il consigliere Pd - . L’alloggio precedentemente assegnato sarà invece destinato ai nuclei in graduatoria non appena terminati i necessari adempimenti amministrativi”.