Hasib Omerovic, cosa sappiamo e cosa va chiarito sul caso del disabile caduto da una finestra

Nessun mandato di perquisizione, nessuna iniziativa presa su disposizione della procura di Roma. Ma anche nessun rumore sentito dai vicini e - almeno per il momento - nessuna certezza su quanto sia veramente avvenuto in quella apprestamento a Primavalle, periferia a ovest di Roma.



Nonostante gli ancora tanti punti oscuri non risolti a due mesi dal fatto portato alla luce solamente lo scorso 12 settembre, della drammatica vicenda di Hasib Omerovic, il disabile di 36 anni precipitato dalla finestra di un appartamento nel corso di un intervento delle forze dell'ordine, arrivano anche le prime certezze.



In base a quanto accertato dai magistrati di piazzale Clodio, quanto avvenuto il 25 luglio in un appartamento di via Gerolamo Aleandro, non è legato ad una attività voluta dall'autorità giudiziaria.

La verità dei poliziotti

Le indagini dovranno adesso chiarire se si sia trattata di una perquisizione di iniziativa coordinata da un funzionario o di una decisione presa dai quattro agenti in borghese che quel giorno sono entrati nell'appartamento, a loro dire, per chiedere i documenti del 36enne, sordomuto dalla nascita, che ora si trova in coma al policlinico Gemelli con varie fratture dopo essere precipitato per circa 9 metri. Per questo, oltre i 4 poliziotti, anche i vertici del commissariato Primavalle potrebbero essere sentiti in procura nei prossimi giorni.

Le condizioni di Hasib Omerovic sono in leggero miglioramento, non è più in pericolo di vita ma resta un quadro clinico complesso alla luce dei tre interventi chirurgici a cui è stato sottoposto.

Il post su Facebook

A spingere la polizia ad effettuare un controllo, secondo quanto emerso in questa prima fase, sarebbe stato un post apparso sulla pagina Facebook di quartiere in cui si accusava direttamente l'uomo di molestare le donne. Una sorta di attività preventiva, quindi, come avviene spesso in casi analoghi. Un post che che avrebbe spinto i poliziotti del commissariato Primavalle a bussare alla porta di casa di Omerovic. Un controllo per identificare il soggetto ma soprattutto un'iniziativa per prevenire eventuali violenze di genere e vendette di quartiere.

I quattro agenti che hanno operato all'interno dell'appartamento quel giorno verranno presto sentiti e non è escluso che potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati, anche come atto dovuto. Sul punto in procura e in questura si mantiene il massimo riserbo.

Lenzuola sporche di sangue e un bastone spezzato

Agli atti dell'indagine anche la relazione di servizio mentre sono già stati posti sotto sequestro alcuni oggetti trovati nell'appartamento: lenzuola macchiate di sangue, il bastone spezzato di una scopa. I familiari hanno anche messo a disposizioni degli inquirenti alcune foto in cui è visibile un termosifone parzialmente staccato dal muro e tracce di sangue intorno alla porta della stanza in cui Omerovic si sarebbe rifugiato per paura.



Complessivamente nella zona dello stabile, secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai legali, sarebbero stati presenti tra gli otto e i dieci agenti, alcuni in borghese. E sarebbero stati proprio i poliziotti ad allertare i soccorsi dopo avere assistito Hasib Omerovic. Gli uomini della Squadra Mobile, a cui sono state delegate le indagini, hanno già ascoltato i vicini di casa degli Omerovic.

Il rumore del silenzio dal quartiere

Tra i testimoni anche una vicina che avrebbe visto il ragazzo precipitare. "A un certo punto ho visto Hasib cadere dalla finestra. A terra si lamentava, i poliziotti erano già lì e lo hanno soccorso", ha spiegato una testimone

Ma sono diversi i vicini e i residenti del quartiere che non hanno sentito nulla, come evidenziato da RomaToday che è entrata in quel palazzo con la telecamera. Ma quando si chiede delle voci circa le molestie che Hasib Omerovic avrebbe rivolto a delle giovani del quartiere nessun dubbio: "Si ho sentito, c'è chi gli ha scattato anche delle foto".

Un'accusa che - al momento - non trova riscontri investigativi, come anche appare singolare che siano bastate voci di quartiere e un post su Facebook (poi rimosso) per effettuare un controllo di polizia in casa senza convocare in commissariato il diretto interessato e senza nessun mandato.

I dubbi sul caso di Hasib Omerovic

E questo porta direttamente ad altri dubbi: perché bisogna attendere il 12 settembre per sapere quello che è successo a Primavalle? La famiglia ha presentato un esposto in procura il 10 agosto, ma come mai i testimoni sono stati sentiti solo negli ultimi due giorni?



E ancora, cosa è successo in casa? Hasib Omerovic è stato picchiato dai poliziotti? Fra i reperti sequestrati in casa Omerovic, come detto e acquisito, c'era il manico di scopa spezzato e un lenzuolo insanguinato. Secondo la sorella Sonita, anche lei disabile e testimone oculare, sarebbe stato picchiato dai poliziotti. Ma la certezza manca.



Non solo. Nonostante la gravità delle ferite riportate da Omerovic, ai parenti di Hasib viene spiegato che "si è rotto soltanto un braccio", hanno spiegato gli avvocati. Ma la realtà in ospedale è molto diversa. Chi ha mentito e perché?