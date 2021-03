Ater, all’asta 21 appartamenti: da Garbatella a Nuovo salario tutti gli immobili in vendita

Da Roma Nord alla Garbatella. L’Ater ha messo all’asta 21 immobili residenziali con l’obiettivo di ricavare dalla loro vendita almeno 5 milioni di euro.

Gli appartamenti hanno metrature molto differenti ed anche i prezzi oscillano molto, sia in relazione alla superficie che alla zona in cui gli immobili si trovano. La forbice, piuttosto ampia, va infatti dagli 853 mila euro chiesti per un appartmaento nel quartiere della Vittoria, agli 89mila a cui è stato fissato, a base d’asta, un mini alloggio alla Garbatella.

La Garbatella

E’ nel quartiere che nel 2020 ha festeggiato il suo centenario che Ater punta a vendere più immobili. Oltre al piccolo appartamento di via della Garbatella 15, di appena 37 metri quadrati, ne sono stati messi in vendita altri tre. Uno si trova in via Cravero, a due passi dal Palladium. Un po’ più grande del precedente, è al primo piano, ha 2 vani e mezzo ed è stato messo all’asta per 124mila euro. Costa invece quasi il doppio l’appartamento di via Giovanni Battista Magnaghi 1, ma la metratura è decisamente maggiore perchè supera i 105 metri quadrati (5,5 vani) senza ascensore ma con una cantina di ulteriori 13 mq. Un buon compresso è invece rappresentato dall’immobile di via Caffaro che, per 64 mq, viene messo a base d’asta alla cifra di 125 mila euro.

Roma Nord

Non sono pochi gli immobili che Ater ha messo all’incanto anche a Roma Nord. In via di Grottarossa servono almeno 198mila euro per acquistare un appartamento di 110 metri quadrati. Ma si può tentare di comprare, restando nella stessa via, anche un immobile di dimensioni appena inferiori, vale a dire 87mq, per 135mila euro. Sulla Cassia inoltre, sempre nella zona di Grottarossa, ci sono alloggi anche più piccoli, intorno ai 50metri quadrati, con prezzi che a base d’asta oscillano tra i 100 ed i 110mila euro. Sono entrambi composti da 4 vani ed uno dei due dispone anche di una cantina.

Il pezzo pregiato

Il pezzo da novanta di questa vendita, però, è rappresentato da un appartamento di via Sabotino. Nel quartiere Vittoria Ater ha messo all’asta infatti un alloggio enorme, di 237 metri quadrati. Si trova al quarto piano, ha la bellezza di 11 vani, è accatastato come A/3 e per provare a prenderlo bisgna disporre di almeno 853mila euro.

Come funziona l’asta

La procedura di vendita all’asta si svolgerà tra il 16 ed il 20 aprile. Ne consegue che le offerte dovranno arrivare entro le ore 17 del 15 aprile 2021. Per partecipare bisogna versare una piccola causazione, il cui importo non può tuttavia essere inferiore al 10% della base d’asta a cui è venduto l’immobile.

L’incanto si terrà in sessioni della durata di 3 minuti entro cui ciascun offerente potrà prenotarsi e presentare un’Offerta Palese in aumento rispetto al prezzo base d’Incanto e per le successive sessioni in aumento rispetto alla valida Offerta di importo più elevato, con rilancio minimo pari a 5mila euro per gli immobili con prezzo a base d’asta superiore ai 400mila euro. Per gli altri, la stragrande maggioranza, il rilancio minimo è invece di mille euro.

Visitare gli immobili

E’ possibile, sul sito dell’Ater di Roma, effettuare delle prenotazioni. Considerata la necessità di adottare le misure di contenimento del Covid 19, bisogna effettuare tassativamente entro le ore 13.30 del giorno feriale precedente a quello che, l’ente, fissa per la vista. Saranno accettate massimo tre persone alla volta.