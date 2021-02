Nuovo weekend nella Capitale, temperature miti, occasione ideale per una passeggiata a spasso per i vicoli romani.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 27 e domenica 28 febbraio

Ci sono i ristoranti aperti fino alle 18, per un brunch, un pranzo, un aperitivo anticipato, ci sono le visite guidate e i primi mercatini che tornano a fare capolino in città, non mancano le occasioni per godere di questa primavera anticipata, in sicurezza e nel pieno rispetto delle restrizioni.

Vediamo dunque, cosa fare a Roma nel weekend del 27 e 28 febbraio:

Pranzo o brunch nei ristoranti di Roma

Tante le proposte interessanti, divertenti, innovative o tradizionali che puntano a sposare tutti i gusti nel weekend. Dalla giostra gastronomica di Numa al Circo, alla bottega con degustazione e tavoli Vinum Est, fino al pranzo informale di Fad Burger. RomaToday ha selezionato alcuni ristoranti dove andare a mangiare nel weekend. Li trovate tutti a questo link.

Vintage Market

Il Vintage Market torna nella Capitale con un grande evento in una delle location più affascinanti della città, l’ex deposito dell’Atac a Piazza Ragusa. Sabato e domenica dalle 10 alle 15, sarà l'occasione dove incontrare il meglio del panorama artigianale Italiano. Durante la giornata si alterneranno numerose attività ed esposizioni di giovani artisti, il tutto accompagnato dalle selezioni musicali, food & beverage. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino Giapponese

Domenica 28 febbraio è anche il giorno del Mercatino Giapponese, una riapertura del concept made in Japan da anni amato e apprezzato nella Capitale. Tutte le sfumature di questa grande cultura racchiuse in un unico contenitore. Per l'occasione saranno aperti tutti gli spazi da Largo Venue compresa la terrazza al primo piano. Un percorso unico che con più di 50 espositori farà perdere i visitatori tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visite, laboratori e attività per bambini al Museo Explora

Anche se il sabato e la domenica lo spazio del padiglione espositivo del Museo Explora resta chiuso, non mancano le proposte per i bambini nell’area verde. Questo weekend in programma la nuova attività Crea & Leggi all’aria aperta, sabato 27 e domenica 28 febbraio alle 15 nel giardino di Explora. Letture all’aria aperta, per bambini da 4 a 10 anni e divertenti attività laboratoriali dedicate alla manualità e alla tecnologia, in uno spazio outdoor. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiata alla scoperta della Roma nascosta nel rione Sant' Eustachio

Per il ciclo "Passeggiate romane alla scoperta della Roma nascosta", domenica 28 febbraio, Artefacto Roma organizza una passeggiata tra le vie e i vicoli meno conosciuti del Rione Sant'Eustachio tra S.Carlo ai Catinari e via della Scrofa. Appuntamento nel pomeriggio, alle 15, per una visita guidata nel rispetto delle norme anti-Covid, in piccoli gruppi e con utilizzo di radioauricolari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vi presento Giulio Cesare, divo! Visita e attività per bambini

Domenica 28 febbraio, Cicero in Rome organizza una visita guidata e attività per bambini sulle tracce di Giulio Cesare, l'uomo che diede il via al grande Impero Romano. Si ricostruiranno le vicende dell'uomo che ha dato il via al grande Impero Romano visitando i suoi luoghi, parlando di lui sia come politico e generale, ma anche come persona, raccontando del mondo che girava intorno a lui, fino alla sua tragica fine. La visita guidata per tutta la famiglia sarà accompagnata durante il percorso da un'attività didattica per i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street art e archeologia industriale: passeggiata al quartiere Ostiense

Sabato 27 febbraio ArtWanderlust organizza una visita guidata al quartiere Ostiense alla scoperta dei grandi murales della zona. Oggi il quartiere è conosciuto come distretto pioniere a Roma per la diffusione della street art nella città eterna.

Durante la visita guidata oltre ai murales, tra i quali quelli di Blu, Sten&Lex, Solo e Agostino Iacurci, Roa, osservando alcune delle importanti rilevanze di archeologia industriale, come l’impontente mole del Gazometro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hic Sunt Pirates! Caccia al tesoro didattica per bambini sull'Isola Tiberina

Sabato 27 febbraio, Cicero in Rome organizza una caccia al tesoro per bambini sull'Isola Tiberina dove sono arrivati i pirati. Ciurme di avventurieri si sfideranno alla ricerca dei tesori dell'isola, esplorando fortezze inespugnabili e antichi ospedali, sfidando culti ancestrali e rapide da brivido. Una caccia al tesoro, una visita guidata con attività didattica per i più piccoli della famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]