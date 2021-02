Vintage Market, appuntamento con l'artigianato italiano a Roma

Il Vintage Market Roma torna finalmente con un grande evento in una delle location più affascinanti della città, l’ex deposito dell’Atac a Piazza Ragusa.

Un grande spazio al coperto con più di 6000 mq che è già stato sfondo del mercato di natale di due anni fa. L’evento vedrà coinvolti circa 100 makers e espositori di vintage ma anche stand di vinili, libri, una sezione intera dedicata al mondo dell’illustrazione, stilisti e complementi d’arredo, accessori e abbigliamento handmade e molto altro.

Un luogo unico dove incontrare il meglio del panorama artigianale Italiano. Durante la giornata si alterneranno numerose attività ed esposizioni di giovani artisti, il tutto accompagnato dalle nostre selezioni musicali, food & beverage.

Il V-Market

All’interno dell’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa potrete trovare un grande mercato con una selezione di 100 espositori, dal vintage all’artigianato locale, ma anche illustrazione, vinili, piante particolari e molto altro.

Due giornate da passare insieme all’insegna della qualità e del pezzo unico, durante le quali non mancherà tanta musica e buon cibo!.

Vintage Area

Handmade e Artigianato locale

Design & stilisti

Vinili

Illustrazione

Libri e stampe

Furniture

Piante e decorazioni Floreali

Home Decor

Farmer's Market

Punto di riferimento della zona ogni fine settimana, il“Farmer’s Market” è un mercato “senza mercanti” che accorcia la filiera favorendo l’incontro diretto tra piccolo produttore e consumatore, al fine di riscoprire il rapporto con il proprio territorio (Km.0 – Chilometri zero!).

Insomma un luogo di convivialità, dove è possibile fermarsi, parlare, consumare un pasto e un bicchiere di vino in compagnia, e certamente anche fare la spesa, per riconquistare il tempo e il piacere della socialità.

Orari FARMER'S MARKET :

Sabato 27/02 dalle h.10.00 alle h.15.00

Domenica 28/02 dalle h.10.00 alle h.15.00

AREA FOOD &BAR

Food Area e Beverage con FAD Burger and Bistrot - Centocelle che ci delizierà per il pranzo, l'aperitivo e la cena, per una pausa gustosa e di qualità dallo shopping.

Comunicazioni ai partecipanti :

Vintage Market rispetta le misure anticontagio in ottemperanza alle norme vigenti per legge volte al contenimento Covid-19.

Controllo della temperatura all'ingresso, si entra solo se provvisti di mascherina.

Sono installati diversi punti per la sanificazione delle mani.

Mantenere la distanza interpersonale di almento un metro durante l’evento.

Gli ingressi saranno contingentati.

Dalle 10.00 alle 20.00

Ex Deposito Atac Piazza Ragusa

Ingresso Via Tuscolana, 179

Sabato 27 febbraio

Domenica 28 febbraio

Ingresso Up to you dalle h.15.00

Foto di copertina dalla pagina Facebook @vintagemarketroma