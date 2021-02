Mercatino Giapponese Re-Opening

Torna il Mercatino Giapponese con il suo concept made in Japan ormai sulla scena dal 2007. Tutte le sfumature di questa grande cultura racchiuse in un unico contenitore.



Per l'occasione saranno aperti tutti gli spazi da Largo Venue compresa la terrazza al primo piano. Un percorso unico che con più di 50 espositori farà perdere i visitatori tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante.



MARKET ZONE

Indoor ( Main Room )

Outdoor ( Giardino e Terrazza )



I nostri espositori vi offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature.

Un percorso unico per uno shopping di qualità e fuori dagli schemi.



• Artigianato originale giapponese

• Handmade e Designer di ispirazione

• Kimono - Haori - Yukata - Hobi - Kokeshi doll

• Fimo & Kawaii

• Comics & Game

• Bonsai / Kokedama / Marimo / Raku

• Illustrazioni & ritratti Manga

• Retrogame & Console

• Bandai e giochi di ruolo



TERRAZZA AKIHABARA

Ingresso Via Biordo Michelotti 4



Riprende vita la bellissima TERRAZZA con un concept dedicato al famoso distretto Akihabara di Tokyo, meta preferita per tutti gli amanti della cultura anime, gamer e cosplay.



FOOD AREA

DORAYAKI BAR & JAPANESE STREET FOOD

By Mercatino Giapponese



NON E' RICHIESTA LA PRENOTAZIONE PER ACCEDERE ALLA MANIFESTAZIONE.



Il Mercatino Giapponese rispetta le normative anti covid-19 in vigore.

Gli ingressi saranno contingentati per garantire un afflusso consono alla capacità della location.



Largo venue

Roma 28 Febbraio 2021

Via Biordo Michelotti 2

H 10.30 - 20.00

Ingresso Up To you

(offerta libera )