Street art e archeologia industriale: passeggiata al quartiere Ostiense

Visita guidata al quartiere Ostiense alla scoperta dei grandi murales della zona. Ostiense, un tempo zona a vocazione prettamente industriale, ha conosciuto negli anni più recenti un’importante opera di riqualificazione, e la street è stata sicuramente un elemento distintivo.

Oggi il quartiere è conosciuto come distretto pioniere a Roma per la diffusione della street art nella città eterna.

Durante la visita guidata oltre ai murales, tra i quali quelli di Blu, Sten&Lex, Solo e Agostino Iacurci, Roa, approfitteremo per osservare alcune delle importanti rilevanze di archeologia industriale, come l’impontente mole del Gazometro.



