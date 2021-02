Pranzo o brunch? Dove mangiare nel weekend dal 26 al 28 febbraio

Ultimo weekend di febbraio, con temperature già da primavera e tanta voglia di trascorrere del tempo all'aria aperta, magari anche con un buon pranzo in sicurezza al ristorante.

Tanti sono i locali della Capitale pronti ad accogliere i romani a pranzo (e fino alle 18) con piatti all'insegna della tradizione o sapori da tutto il mondo. La prenotazione è sempre consigliata, poiché, lo abbiamo visto nelle scorse settimane, i ristoranti nel weekend fanno il tutto pieno, anche perché i posti sono di meno, viste le norme anti-Covid adottate.

Dove andare a fare il brunch o il pranzo questo weekend? Ecco alcuni consigli di RomaToday:

Una giostra di gusti - Numa al Circo

E' la nuova giostra gastronomica per chi vuole mangiare specialità romane, pizza e non solo. Numa al Circo offre un menù davvero variegato per incontrare tutti i gusti anche nel weekend. Dalla pizzeria al cocktail bar, dalla salumeria alla cucina. Le specialità romane sono in primo piano con le paste fresche fatte in casa: Tonnarelli Cacio e Pepe, Strozzapreti all’Amatriciana, Mezzemaniche alla Carbonara e Fettuccine alla Gricia con i carciofi. Il maialino di latte in porchetta è in prima linea tra i secondi, da provare anche la pizza, preparata con una miscela di farine naturali, una pizza romana che accoglie topping e ingredienti di qualità.

Pizza napoletana e cucina - Angelo Pezzella

Marinara gialla di Pezzella. Foto dalla pagina Facebook @angelopezzellapizza

Un'ottima pizza napoletana, contornata da fritti tipici della tradizione partenopea, ma anche una cucina fatta di primi e secondi della tradizione, per accontentare anche le famiglie e gli amici più esigenti. La pizzeria di Angelo Pezzella allo Statuario (via Appia Nuova, 1095) è quel luogo dove ritrovarsi intorno ad un tavolo, rilassarsi, raccontarsi mentre si mangia un piatto genuino.

Lobster roll e cocktail - Ted

Voglia di american style e lobster roll? Ted è il locale adatto per il weekend, con due sedi a Roma, una a Prati e l'altra a Ostiense. Il lobster roll, il famoso panino con aragosta è sicuramente in primo piano, ma non l'unico protagonista. Qui anche tacos e burger sono da tenere d'occhio, abbinati a vino, birra o, perché no, a un freschissimo cocktail.

Tartare e Burger a pranzo - Chiancheria

Per chi ha voglia di un'ottima tartare di carne o di un hamburger realizzato con carne di prima scelta e ingredienti di ottima qualità, la Chiancheria Gourmet è il nome da tenere a mente. Siamo in zona Ostiense ed è questo un regno per carnivori doc. L'abbinamento tartare-carpaccio-hamburger-birra è obbligatorio.

Bottega con tavoli - Vinum Est

Tartare di Vinum Est

Una bottega tra i banchi del mercato Alberone (via Francesco Valesio 24/26) che, da pochissimo tempo, ha aperto anche alla degustazione di piatti e vino. Entrando c'è il banco dei salumi, dei formaggi, delle uova ad accogliere i clienti, sulla parete opposta ci sono pasta, confetture, zuppe, sottoli e sottaceti per una spesa genuina e di buona qualità. Addentrandosi, invece, ecco i tavoli e una parete di vini e bollicine da tutta Italia e non solo. Qui in settimana e anche il sabato, a pranzo (e fino alle 18), si possono gustare taglieri di salumi e formaggi, crudi di pesce e di carne, zuppe e altri piatti ben abbinati ad un buon calice.

Pranzo della nonna - Fad Burger

Ci spostiamo a Centocelle per una buona proposta a prezzo fisso o alla carta. Fad è il burger e bistrot di quartiere, un luogo informale, semplice, accogliente. Polpette, bruschette, primi e secondo piatti. La scelta alla carta è variegata e invitante e la domenica ci sono 2 menù special a prezzo fisso.