Visite, laboratori e attività per bambini al Museo Explora

Si apre venerdì 26 febbraio il fine settimana del Museo Explora con due turni di visita, alle 15.00 e alle 17.00.

Visitare il Museo è un’opportunità speciale per tutte le famiglie: una struttura di 2.000 mq con allestimenti interattivi tutti da scoprire. Al piano terra gli allestimenti permanenti come il supermercato, il camion dei pompieri, l’orto, la fontana, uno spazio dedicato al riuso, il gioco del vento e l’area Piccoli Exploratori, per i bambini da 0 a 36 mesi. Al primo piano la sezione dedicata a PARI, il percorso gioco composto da 11 allestimenti interattivi per riflettere ed approfondire le Pari Opportunità e il percorso Economiamo.

Durante la visita è proposto il laboratorio Crazy faces: capelli, occhi, naso e bocca, siamo tutti uguali oppure siamo tutti meravigliosamente diversi? Crazy faces è un’attività per bambini 3-11 anni, per riconoscere se stessi e scoprire le caratteristiche più uniche del proprio volto, e realizzare una tovaglietta per la colazione con un ritratto davvero originale composto da tante forme colorate e diversi tipi di carta.



SABATO E DOMENICA

Nei giorni di sabato e domenica il Museo è chiuso nello spazio del padiglione espositivo, ma le proposte continuano nell’area verde.

Da questo week-end in programma la nuova attività Crea & Leggi all’aria aperta, nei gironi di sabato 27 e domenica 28 febbraio alle ore 15.00, nel giardino di Explora. Le letture all’aria aperta, per bambini da 4 a 10 anni, sono dei momenti di socialità e confronto, che si trasformano in divertenti attività laboratoriali dedicate alla manualità e alla tecnologia, in uno spazio outdoor. I laboratori della durata di 1 ora e riservati a un massimo di 5 bambini a turno, si svolgono seguendo tutte le normative sulla sicurezza. Il costo dell’attività è di 10 euro, con acquisto online.

I laboratori sono condotti dagli animatori di Explora: non è necessaria la presenza di un adulto durante l’attività!



Sabato e domenica mattina, in programma il quarto appuntamento con il Festival Liberty! Attività gratuita, alle 11.00 e alle 12.00, sul tema dell’arte e della creatività all’insegna dell’outdoor education proposta nell’area verde del Museo e riservata alla fascia d’età 4-10 anni. L’attività, con prenotazione obbligatoria, è frutto del progetto LIBERTY, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea che nasce per trattare temi di coesione comunitaria, migrazione, identità locale e europea, attraverso festival e performance artistiche.



Le attività interne si svolgono in sicurezza, con accessi contingentati e a seguito degli interventi per la sanificazione, seguendo i protocolli interni per i dipendenti e per le visite, nel rispetto delle linee d’indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, BUR Regione Lazio numero 64 del 16/05/2020 e Rapporto ISS COVID-19 n.20 dell’8 maggio 2020.



