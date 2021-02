Passeggiata alla scoperta della Roma nascosta nel rione Sant' Eustachio Artefacto domenica 28 febbraio, nel pomeriggio, organizza una passeggiata tra le vie e i vicoli meno conosciuti del Rione Sant'Eustachio tra S.Carlo ai Catinari e via della Scrofa.

Per rispettare le indicazioni previste dall'Ordinanza della Regione Lazio si faranno gruppi di ridotte dimensioni con utilizzo dei radioauricolari per ascoltare la guida e mantenere la distanza minima di 1 metro.

Tutti i dettagli sulla visita

28 FEBBRAIO domenica ore 15.00

CICLO "PASSEGGIATE ROMANE": ALLA SCOPERTA DELLA ROMA NASCOSTA NEL RIONE SANT'EUSTACHIO

Dove: Piazza Cairoli

Contributo di partecipazione: € 10 a persona (€ 8,50 per minori di 26 anni - Gratis sotto i 12 anni) € 8,50 per i possessori della tessera Bibliocard in corso di validità.

NB: E' previsto il noleggio di radioauricolari al costo di € 1,50 a persona

Durata: 1 ora e 30 minuti circa.

Per info e prenotazioni scrivere a info@artefactoroma.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alle visite è obbligatorio inviare una e-mail a info@artefactoroma.it e attendere la conferma. Vi preghiamo di indicare la data prescelta, il numero di partecipanti e i nominativi, lasciando un recapito di cellulare. In caso di annullamento dell’evento saranno contattati solo coloro che si sono prenotati. Artefacto è un’associazione culturale; per partecipare alle attività occorre iscriversi all’associazione (l’iscrizione è gratuita e ha durata annuale).

Per maggiori info: vai su www.artefactoroma.it oppure consulta il programma qui di seguito.