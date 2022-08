Ferragosto a Roma: tutti gli eventi in programma

Manca pochissimo al Ferragosto 2022, la ricorrenza più famosa dell'estate che tutti amano festeggiare, in vacanza o in città. Il 15 agosto, infatti, rappresenta tradizionalmente una giornata da trascorrere in buona compagnia, al mare, in montagna, al ristorante, a casa con la famiglia. E' sinonimo di convivialità, relax, divertimento e - il più delle volte - anche di mangiare bene.

Se quest'anno il Ferragosto lo trascorrerai a Roma, non c'è da scoraggiarsi, anzi, tanti sono i fattori che volgono a favore del Ferragosto romano. Per prima cosa il 15 agosto, quest'anno, capita di lunedì e dunque si attacca al weekend trasformandosi in una lunga pausa, anche per chi non ha ferie a disposizione. Seconda cosa, gli eventi a Roma e dintorni non mancano e c'è davvero da divertirsi.

Pronti a segnare gli appuntamenti imperdibili di Ferragosto? Ecco i più succulenti, selezionati da RomaToday:

La notte di Ferragosto in centro

Non si ferma il programma di "Cerchi e Fori", la manifestazione dell'estate romana che ha portato artisti di strada, maghi e circensi, tutte le sere a via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi. Spettacoli pirotecnici, musica dal vivo e tanti artisti accenderanno la notte di Ferragosto in via dei Cerchi e in via dei Fori, dalle 21,30 alle 23,30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ferragosto Summer Party" nel parco divertimenti

"Ciak, motore… splash!". A Cinecittà World si scaldano i motori per la festa di Ferragosto più hot dell’estate sulle attrazioni acquatiche del Parco. Nell'area Aqua World del parco divertimenti del Cinema e della Tv, dove si trovano la Cinepiscina e il nuovo nato "Fiume Paradiso", il prossimo 15 agosto sarà segnato dal divertimento, dalla musica, dalla spensieratezza. Dalle 14.30 alle 16.30 DJ Set e animazione saranno in Cinepiscina con palloni, sfere giganti e gonfiabili che invaderanno lo specchio d'acqua. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dj-set e Schiuma Party

A Magicland, il parco divertimento in zona Valmontone, tra attrazioni per grandi e bambini, giochi d'acqua e spettacoli, arriva lo Schiuma Party di Ferragosto.

Il prossimo 15 agosto, dalle 21,30 all'1 di notte sarà una serata all'insegna della musica e del divertimento. Magicland presenta l'evento "Dj-set e Schiuma Party", una notte di musica e party rinfrescante per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ferragostia Antica

La sesta edizione di Ferragostia Antica è tornata ad Ostia Antica e si concluderà proprio il 15 agosto. Inedite narrazioni dei luoghi, visite guidate performative, e allestimento suggestivo di spettacoli multidisciplinari all’interno del meraviglioso Borgo Rinascimentale, scenografia “naturale” perfetta per lasciarsi trasportare in altri mondi e in altre epoche. In particolare, a Ferragosto, si esploreranno territori lontani e immaginari diversi e suggestivi: alle 21 l’associazione LaborTango trasporterà il pubblico nei barrios di Buenos Aires con il suo “El tango es una posibilidad infinita”, spettacolo di narrazione, musica, danza e poesia; alle 22, la Compagnia Internazionale Teatro dei Venti ci racconterà la storia di “Pentesilea” e della Guerra di Troia, con uno spettacolo multidisciplinare che fonde teatro, danza, acrobatica e musica dal vivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Miracolato", Ferragosto con Max Angioni

"Miracolato", il primo, attesissimo, tour nazionale del comico Max Angioni, farà tappa sul palco del Civitavecchia Summer Festival il 15 agosto. Un Ferragosto all'insegna delle risate con Angioni, che porta una sferzante ironia e che anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La parete di arrampicata sulla spiaggia

Sulla spiaggia di Santa Severa, a Ferragosto, resterà aperto il "Villaggio dello Sport al Castello" allestito da inizio estate. Durante l’intera settimana di Ferragosto, dal 13 al 21 agosto, sarà presente un'interessante novità per i tipi più avventurosi: per l’occasione sarà, infatti, installata una parete di arrampicata sportiva vista mare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]