"Cerchi e Fori": artisti di strada, circo e magia nel cuore di Roma

Nel cuore dell'estate romana, arriva “Cerchi e Fori": dal 4 al 23 agosto, passeggiare in via dei Fori Imperiali e in via dei Cerchi, diverrà un’esperienza spettacolare. Quasi magica.

Le due vie, che per l'occasione saranno integralmente pedonalizzate, in orario serale e per la durata degli spettacoli, saranno animate tutte le sere, tra le 20.30 e le 23.30 dall’energia travolgente degli artisti di strada con musica, danze, teatro, circo, clownerie, spettacoli di magia e tanto altro: venti giorni per 100 eventi serali gratuiti per tutte le età.

La storia farà da scenografia a melodie, coreografie, ritmi, colori e poesia degli spettacoli, a cura delle cinque compagnie Associazione Culturale Zip Zone, Il Circo Verde Alt Academy Finisterre Abraxa Teatro – selezionati con l’Avviso pubblico “Spettacoli di strada sulla Via dei Fori e Via dei Cerchi”.

Il programma quotidiano di "Cerchi e Fori" è consultabile sul sito di Roma Culture a questo link.