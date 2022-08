"Ferragosto Summer Party" nel parco divertimenti di Roma

"Ciak, motore… splash!". A Cinecittà World si scaldano i motori per la festa di Ferragosto più hot dell’estate sulle attrazioni acquatiche del Parco.

Nell'area Aqua World del parco divertimenti del Cinema e della Tv, dove si trovano la Cinepiscina e il nuovo nato "Fiume Paradiso", il prossimo 15 agosto sarà segnato dal divertimento, dalla musica, dalla spensieratezza.

Ferragosto a Cinecittà World

Dalle 14.30 alle 16.30 DJ Set e animazione saranno in Cinepiscina con palloni, sfere giganti e gonfiabili che invaderanno lo specchio d'acqua.

Da godersi Aktium, con le sue barche che precipitano a 70 Km’h nella grande piscina, Pompieri, la sfida a colpi di cannonate d’acqua, AquaRodeo, l’autoscontro acquatico del Parco. In più le fontane danzanti con i loro giochi d’acqua colorati e la spiaggia di sabbia finissima con i suoi ombrelloni e lettini per abbronzarsi come nei film degli anni 80.

