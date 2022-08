Una parete di arrampicata sportiva vista mare: l'iniziativa di Ferragosto

Orario non disponibile

Quando Dal 13/08/2022 al 21/08/2022 Orario non disponibile

Sulla spiaggia di Santa Severa, all'ombra del Castello, il CONI Lazio, in collaborazione con LAZIOcrea e il Comune di Santa Marinella, ha allestito, dall'inizio dell'estate, il "Villaggio dello Sport al Castello".

Cinque aree sportive che, fino al 4 settembre, ogni sabato e domenica, dalle 11 alle 19, offrono la possibilità di cimentarsi in oltre 20 discipline, in cinque aree sportive. Sport di squadra, sport acquatici, giochi della mente, ginnastiche per tutte le età.

La parete di arrampicata sulla spiaggia

Il villaggio sarà aperto durante l’intera settimana di Ferragosto, dal 13 al 21 agosto, presentando un'interessante novità per i tipi più avventurosi: per l’occasione sarà, infatti, installata una parete di arrampicata sportiva vista mare.

Tutte le attività saranno gratuite e gli utenti saranno seguiti da istruttori qualificati delle Federazioni sportive, Discipline associate e Enti di promozione sportive.