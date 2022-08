Dove mangiare a Ferragosto: i ristoranti che restano aperti a Roma e dintorni

Ferragosto a Roma e voglia di mangiare qualcosa di buono? Niente paura: sono tanti i ristoranti che restano aperti il 15 agosto per offrire ai romani ancora in città piatti della tradizione, menu gourmet, sfizi e vizi di ogni tipo.

Giardini, tetti con vista su Roma, dehors per cercare un po' di ponentino romano, anche in questa rovente estate. Per non parlare dei ristoranti sul mare, di quelli che a Ferragosto vi portano fuori porta per concedervi una pausa gustosa e, magari, anche un po' più fresca.

Il Ferragosto sulle bellezze di Roma

Iniziamo da alcuni ristoranti che propongono un Ferragosto all'insegna della tradizione e della contemporaneità, con vista mozzafiato su Roma:

Ferragosto vista Colosseo

Magari le ferie sono lontane, ma hai voglia di farti un regalo speciale a Ferragosto, magari in un ristorante stellato? Aroma, all'interno di Palazzo Manfredi, propone un menu a la carte per il 15 agosto. Per l’occasione, lo chef consiglia la Ricciola marinata con verdure sottaceto e limone di mare, il Fusill’oro ai quattro pomodorini, mandorle e caciocavallo affumicato, il Baccalà, omaggio alla tradizione romana, Glacier 51 affumicato con vongole, pesca noce e asparagi di mare. Dulcis in fundo, arriva la Tarte Tatin di Aroma.

Aroma Restaurant - via Labicana 125

Ferragosto "elegante"

Sulla sommità di Trinità dei Monti, il Ferragosto è all'Hotel Hassler che apre le sue porte per accogliere turisti e romani all’interno delle sue mura ricche di fascino. Nella corte interna del Palm Court, circondati da rigogliose piante verdi, si potrà infatti pranzare e cenare, con menu alla carta, dove sono protagonsti i piatti più iconici dello chef Marcello Romano. Per l’occasione, inoltre, lo chef ha ideato tre proposte fuori menu, rivisitazioni di altrettanti piatti tradizionali del Ferragosto.

Palm Court - Hotel Hassler - piazza della Trinità dei Monti, 6

Ferragosto sotto una pioggia di stelle

"I sogni son desideri di felicità" e nella notte di Ferragosto potrebbero realizzarsi sulla terrazza di Settimo Roman Cuisine & Terrace. Un fresco aperitivo innanzi alla bellezza di Roma che si veste dei colori del tramonto è solo l’inizio della serata proposta dallo chef Giuseppe D’Alessio. Ad un certo punto, come in un osservatorio astronomico, le luci del locale si spegneranno e le pergotende verranno aperte per regalare sogni sotto lo sciame meteorico delle lacrime di San Lorenzo. Un Ferragosto col naso all’insù.

Settimo Roman Cuisine & Terrace, via Lombardia, 47

Ferragosto sul Lungotevere

Una terrazza con doppio affaccio: da un lato via Giulia, dall'altro Lungotevere dei Tebaldi. E' il Ferragosto da Giulia Restaurant. Dall’aperitivo al dessert, la proposta è costruita sulle materie prima di stagione e sugli abbinamenti estrosi.

Giulia Restaurant - Lungotevere dei Tebaldi 4

Ferragosto con gli amici a 4 zampe

Una terrazza con vista mozzafiato, nel cuore di Roma, per passare il Ferragosto insieme ai compagni a quattro zampe. E' la proposta di Les Étoiles, il rooftop dell’Hotel Atlante Star in zona Prati. Tra i piatti del Ferragosto spiccano il tagliolino all’uovo, scampi e tartufo, il risotto ai fichi, parmigiano stravecchio 54 mesi e Patanegra, il polpo alla brace, melanzane marinate e stracciatella di bufala e il cosciotto di agnello alla parmigiana e spuma di bufala. Su richiesta, anche il pasto di Fido sarà da leccarsi i baffi.

Les Étoiles – Hotel Atlante Star - Via dei Bastioni, 1

Ferragosto mari e monti (e tanta Roma!)

Ecco ora una selezione di ristoranti che per Ferragosto hanno pensato a menu a la carte o a menu degustazione all'insegna della tradizione e delle buone ricette di mare e di carne.

Ferragosto tra tradizione e cocktail estivi

Se sono le tradizioni romane che si desidera trovare nel piatto, nel giorno di Ferragosto, Il Marchese è l'indirizzo da segnare. L'amaro bar di via di Ripetta a due passi dall’Ara Pacis, propone un menu alla carta con alcune delle specialità del cuoco Daniele Roppo. Crocchetta di baccalà, parmigiana di zucchine,cocktail estivi e tanto altro.

Il Marchese - via di Ripetta 162

Menu degustazione di Ferragosto

Ci spostiamo a Prati, dove Aqualunae Bistrot propone un interessante menu degustazone che si apre con olio Quinta luna del Frantoio Gaudenzi con pane fatto in casa e tour di 8 sali dal mondo, per proseguire con Carpaccio di manzo con suggestioni d’estate, Melanzane bruciate con fondente di nero di Nebrodi fumè, Tataki di manzo paglia e fieno con verdurine croccanti e chiudere con anguria lime e frolla

Aqualunae Bistrot, piazza dei Quiriti

Ferragosto "tra i vicoli di Roma"

Spostiamoci ora al Ghetto, da Bottega Tredici, delizioso ristorantino che a Ferragosto propone il menu "Vicoli di Roma". Un menu degustazione a base di Melanzana,pesto trapanese, pistacchio, Gnocco, pecorino, amatriciana, Pollo, peperoni, diavola e per finire, tiramisù e piccola pasticceria.

Bottega Tredici, via dei Falegnami, 14

Ferragosto alla romana

Checco er Carettiere a Trastevere resta aperto a Ferragosto, a pranzo e a cena e sceglie di non proporre un menu fisso, ma di presentare sempre dei piatti tipicamente romani, quelli che tradizionalmente si mangiano nel giorno di Ferragosto. Qualche esempio? Pollo con i peperoni, pomodori con il riso, zucchine ripiene.

Checco er Carettiere, via Benedetta, 10

Ferragosto al mare

Dovremmo avere tutti un Ferragosto vista mare... Se la pensi così, ecco tre ristoranti da prendere in considerazione:

Ferragosto al Porto di Roma

Lux Restaurant & Lounge, sulle sponde del porto turistico di Ostia, presenta un Ferragosto all’insegna della tradizione gastronomica. Il menu, per le serate del 14 e del 15 agosto, sarà rigorosamente alla carta ma non mancheranno piatti studiati ad hoc per l’occasione dallo chef. Tra questi spicca il Mezzo Pacchero di Gragnano all’amatriciana di pesce spada. Un primo fresco ma gustoso, che richiama alla memoria i sapori di uno dei piatti simbolo di Roma ma rivisitato in chiave “marinara”.

Lux Restaurant & Lounge – Lungomare Duca degli Abruzzi 84, Ostia

Con i piedi sulla sabbia

Piedi sulla sabbia, onde a fare da sottofondo e una cucina di mare che sposa la tradizione, ma abbraccia anche l'innovazione, per incontrare tutti i gusti. Siamo sulla spiaggia di Fregene da "La Scialuppa da Salvatore", una certezza sul litorale romano. Aperto anche a Ferragosto con menu a la carte, il ristorante è pronto ad accogliere tutti i romani desiderosi di una fuga al mare.

La Scialuppa da Salvatore, via Silvi Marina, 69, Fregene

Lasciando Roma...

Ci spostiamo a Latina, all'interno dell'Hotel Fogliano, nel ristorante Il Vistamare. Qui sarà infatti possibile trascorrere il 15 agosto in un ambiente elegante, con vista sul mare e sull’orizzonte sconfinato, cullati dalle proposte gourmet dello chef. Panzanella e gusti semplici saranno protagonisti del menu.

Il Vistamare – Piazzale G. Loffredo, Latina