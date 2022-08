Il Bioparco di Roma aperto a Ferragosto: gli orari e le iniziative speciali

Il Bioparco di Roma resta aperto anche a Ferragosto. Lunedì 15 agosto la struttura che sorge ai margini di Villa Borghese è infatti aperta al pubblico dalle 9.30 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.

Dalle 11 alle 16, inoltre, i visitatori potranno partecipare all’attività gratuita ‘Animali e pregiudizi’, una serie di incontri ravvicinati a cura dello staff Bioparco con animali come il pitone reale, la testuggine frittella, il lo scinco dalla lingua azzurra, le blatte soffianti, gli insetti stecco e ancora rospi e furetti. L’obiettivo è mostrare come animali che possono suscitare paura o ribrezzo sono in realtà non solo affascinanti, ma anche e soprattutto indispensabili per l’equilibrio degli ecosistemi.

La serie di incontri ‘Animali e pregiudizi’ è su prenotazione, da effettuare il giorno stesso della visita all’ingresso del Bioparco, fino ad esaurimento posti.