Maltempo a Roma, strade allagate e alberi caduti. Il Tevere esonda, persone intrappolate e evacuate all'Idroscalo

Il maltempo previsto a Roma, che ha costretto il sindaco Roberto Gualtieri a chiudere le scuole a Ostia e i parchi in città, è arrivato. Sono stati almeno 80 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra il 21 e 22 novembre. Le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani, Prenestina e Tiburtina dove si è intervenuti per richieste legate a tipologie di interventi quali alberi e rami pericolanti, insegne pericolanti e allagamenti. Ma anche tra Ostia e Fiumicino dove ha esondato il Tevere.

La situazione più difficoltosa alla foce del fiume, esondata all'altezza dell'Idroscalo dove è crollata una porzione della banchina di protezione. Il Tevere ha invaso la strada e minacciato le case. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri. Nessun ferito. A scopo precauzionale, gli occupanti di 3 abitazioni sono stati temporaneamente allontanati

Sulla sponde di Fiumicino, in via del Passo della Sentinella, il personale del nucleo sommozzatori con ulteriori 4 squadre in supporto ed il mezzo anfibio, hanno salvato alcune persone rimaste intrappolate nelle loro abitazione a seguito di allagamenti. "Anche il mare è arrivato in strada e per le vie limitrofe c'è più di mezzo metro d'acqua", spiegano i vigili del fuoco intervenuti con gli uomini della 26A che stanno aiutando i residenti della zona a lasciare le proprie abitazioni.

Il vento, inoltre, sta provocando onde anche oltre tre metri che stanno mettendo a dura prova arenili e strutture balneari da Ostia fino al litorale nord di Roma. Preoccupazione anche sulla costa di Fregene sud, da tempo alle prese con gravi problemi di erosione. In alcuni tratti di Focene l'acqua è arrivata a ridosso del centro abitato. Il vento ha fatto registrare punte fino a 90 chilometri orari.

Alberi caduti a Roma

Diversi gli interventi per rami e alberi caduti. La polizia locale registra situazioni di crolli di rami nelle zone dei Parioli, Monteverde, Ardeatino ed Eur. Un albero pericolante aveva rallentato in mattinata anche la corsa della Roma Lido. I vigili del fuoco intervenuti a Lido Nord alle 8:30 hanno ripristinato la situazione alle 8:55. Non solo.

Automobilista salvato in via di Salone

Dalle 6 del mattino, squadre della protezione civile sono intervenute in via di Salone per un allagamento all'altezza del campo nomadi. Proprio in via di Salone un automobilista in panne è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco.

Interventi anche all'Infernetto, in via Wolf Ferrari, e sul lungomare Lutazio Catulo di Ostia. In viale Fernando Santi 65, a Colli Aniene, allagato il cortile di un istituto. Gli agenti del VII gruppo della polizia locale sono invece intervenuti in via delle Capannelle chiudendo la strada sempre per allagamento.