Meteo a Roma, attesi piogge e nubifragi nelle prossime ore: allerta arancione

Arriva il maltempo a Roma. A dirlo sono gli esperti di 3bMeteo che prevedono già le prime piogge in arrivo già nella serata di oggi, lunedì. Martedì le condizioni perturbate apriranno la giornata sin dalle prime ore della notte, con piogge e temporali anche intensi e a carattere di nubifragio che si attenueranno gradualmente tra il pomeriggio e la sera.

Le temperature oscilleranno intorno ai 14/16°C per tutta la giornata. Mercoledì e giovedì saranno due giornate in prevalenza soleggiate, con temperature diurne in aumento, fino a 18°C. La stabilità si protrarrà anche nella giornata di venerdì, mentre sabato potrebbe concretizzarsi un nuovo peggioramento. Per Roma è prevista una allerta meteo arancione.

"Una perturbazione atlantica sta per raggiungere l'talia e il Lazio, dando luogo ad un peggioramento del tempo che si concretizzerà dalla serata di oggi. - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - Piogge e rovesci si intensificheranno nella notte e la giornata di martedì sarà molto perturbata, tanto che sono attesi fenomeni a carattere di temporale, in particolare sulle zone costiere e su quelle interne, con possibili nubifragi e conseguenti allagamenti. Sulle vette appenniniche tornerà la neve, in abbassamento fin verso quota 1300m in serata. Sempre in serata invece la perturbazione comincerà ad allontanarsi verso levante e il maltempo tenderà ad attenuarsi, con subentro di schiarite sul Viterbese. Attenzione ai venti, previsti molto forti di Maestrale lungo le coste per tutta la giornata. Mercoledì il rinforzo dell’alta pressione favorirà un miglioramento con ritorno del Sole, dopo le ultime piogge della notte. Giovedì sarà il bel tempo a prevalere, salvo qualche disturbo sulle zone più interne, in attesa di un nuovo possibile peggioramento venerdì".