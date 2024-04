Choc a Roma: ventenne sequestrata, narcotizzata e stuprata da due uomini conosciuti su Instagram

Choc a Roma. Una ragazza ha denunciato di essere stata narcotizzata e stuprata da due uomini dopo essere stata adescata su Instagram. Vent'anni, la giovane è stata trovata dal fidanzato in stato confusionale davanti a un bar di Torre Angela dove le ha poi raccontato l'accaduto. Il giovane ha poi sporto denuncia al commissariato Casilino di polizia mentre la 20enne è stata visitata e poi dimessa dal policlinico Tor Vergata dove era stata poi accompagnata. Per lei 40 giorni di prognosi.

Secondo quanto si apprende la ragazza, una 20enne italiana, ha denunciato di essere stata narcotizzata e stuprata da due persone in un appartamento della periferia est dove sarebbe stata portata con l'inganno. Scomparsa tutta la notte la giovane è stata poi rintracciata dal fidanzato il 18 aprile dopo essere stata localizzata con l'app dello smartphone davanti un bar di via di Torrenova.

Sporta denuncia il giorno stesso negli uffici di polizia di Torre Maura, la 20enne ha raccontato al fidanzato di aver conosciuto i due uomini su Instagram il 16 di aprile. Invitata a bere, secondo il suo racconto, i due le avrebbero offerto un passaggio alla fermata della metropolitana. Poi, con una scusa, sarebbero riusciti a farla salire in un appartamento dove, in una stanza buia, sarebbe stata ripetutamente violentata dai due, dopo essere stata narcotizzata.

Sporta denuncia sulla violenza sessuale sono in corso le indagini degli investigatori di polizia, coordinati dal pool antiviolenza della procura di Roma. Sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti anche sulle piattaforme social, per risalire ai due che potrebbero avere un profilo e sarebbero quindi identificabili.