Tentata spaccata alla Bnl: banda messa in fuga dall'allarme

Due furti in poche ore, uno riuscito l'altro tentato. Non si ferma più la banda della spaccata che da settimane ha messo nel mirino banche, sale slot ma anche grandi magazzini ed esercizi commerciali. Così mentre a Ostia i ladri riuscivano a sfondare la vetrata di un istituto di credito in via Carlo Bosio a Marconi altri "colleghi" sono stati costretti a scappare a mani vuote, messi in fuga dal sistema d'allarme dei locali presi di mira.

In particolare l'allarme è scattata poco dopo la mezzanotte del 5 febbraio dalla Bnl che si trova in via Vincenzo Brunacci. Danneggiata una delle vetrate della banca nazionale del lavoro con un'auto usata come ariete i ladri non sono però riusciti a rubare niente, messi in fuga dal rumore delle sirene della polizia e dall'arrivo delle guardie giurate che hanno poi accertato il tentato furto.

Due spaccate in pochi minuti

Come già accaduto in passato, quando le cronache cittadine raccontavano di decine di spaccate tentate e messe a segno anche e soprattutto a danno di supermercati, anche in questo 2023 il fenomeno criminale della banda della spaccata non sembra trovare soste. Così mentre una batteria è stata costretta a scappare a mani vuote a Marconi destino diverso è toccato all'istituto Compass di via Bosio a Ostia con i ladri che dopo aver sfondato la porta d'ingresso della banca sono fuggiti con la cassaforte appena smurata.

Nove spaccate in poche settimane

Dunque un ennesimo colpo, anche se questa volta è stato solo tentato. Sono almeno nove i furti tentati e messi a segno a Roma e provincia con le medesime modalità nelle ultime settimane. il 25 gennaio, stesso destino di Ostia era toccato a un'altra filiale Compass in piazza Malatesta, al Prenestino: spaccata la vetrata dell'agenzia prestiti con una Jeep, i banditi sono scappati con il roller cash. Andando indietro di qualche giorno, in via del Torraccio di Torrenova - a Torre Angela - la notte tra il 20 e il 21 i banditi hanno usato un carro attrezzi come ariete per sfondare la vetrina di un negozio di casalinghi, entrare, smurare la cassaforte e fuggire con un bottino da 20mila euro, il tutto in pochissimo tempo.

Tre spaccate in una notte

Il 22 gennaio a essere prese di mira sono state la filiale della Banca Intesa San Paolo di via Alessandri, ai Colli Portuensi, e a meno di cinque chilometri di distanza una sala slot in viale Leonardo da Vinci, zona San Paolo. Qui i banditi, cinque gli uomini immortalati dalle videocamere di sorveglianza, hanno usato un’auto rossa: sfondata la vetrina e divelta la serranda sono entrati, hanno afferrato due cambia monete e i contanti dalla cassa e sono scappati a bordo dell’auto. Il bottino, in questo caso, è stato di qualche migliaio di euro.

Risparmio Casa nel mirino dei ladri

Altri due colpi, solo tentati, la notte del 18 gennaio fra Anzio e Pomezia. In quel caso i ladri sono entrati in azione tra l'1:00 e le 2:30 in altrettanti negozi della catena Risparmio Casa. In entrambi i casi i malviventi - dopo aver danneggiato la saracinesche nel primo tentativo e le porte d'ingresso dell'esercizio commerciale nel secondo - sono però scappati a mani vuote, messi in fuga dai carabinieri che indagano su entrambe le tentate spaccate.