La banda dei casalinghi: così hanno provato a saccheggiare due negozi in poche ore

Chi indaga non esclude che possa trattarsi di un'unica banda. Nella notte del 18 gennaio, tra l'una e 40 e le due e mezza, ci sono stati due tentati furti in altrettanti negozio della catena 'Risparmio Casa'. Sul posto, in entrambe le circostanze, i carabinieri che indagano ad Anzio e a Pomezia, vicino a Roma.

Nel primo caso ignoti hanno forzato la saracinesca e poi sono fuggiti. Sul posto, dopo la chiamata della vigilanza privata, i carabinieri: danno da quantificare.

A Pomezia invece, in via Naro, un gruppo di persone ha sfondato con l'auto la saracinesca e le porte di ingresso del negozio tentando di rubare, senza successo, la cassa continua. Indagano i militari dell'Arma.