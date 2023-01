La banda della spaccata è scatenata: ladri in fuga con la cassaforte dell'agenzia prestiti

Ancora un colpo della banda della spaccata. Il gruppo criminale è entrato all'opera mercoledì notte al Prenestino. Nel mirino dei ladri la filiale Compass del gruppo Mediobanca, agenzia specializzata nel credito al consumo e nell'elargizione dei prestiti finanziari. Spaccata la vetrata dell'esercizio commerciale con una jeep i banditi sono scappati con il roller cash.

L'allarme è scattato poco prima delle 23:00 del 25 gennaio all'agenzia Compass che si trova in piazza Roberto Malatesta, fra le zone del Pigneto e del Prenestino, nel V municipio. Sul posto sono interventi i carabinieri della compagnia Roma Casilina accertando l'avvenuta spaccata della vetrata dove era contenuto il roller cash, ovvero il dispositivo di sicurezza per la protezione e la gestione delle banconote di cassa.

Caricata la cassa su una Jeep Cherokee, la banda si è poi data alla fuga con la stessa vettura usata come auto-ariete risultata poi rubata a Roma. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona e dell'agenzia presa di mira, i militari dell'arma hanno cominciato le ricerche della banda della spaccata, riuscita al momento a far perdere le proprie tracce.

Risparmio Casa nel mirino

Con il furto all'agenzia Compass di Roma sud, salgono a sei le spaccate messe a segno dalla banda nell'ultima settimana a Roma. La Capitale ma non solo, con due colpi tentati la notte del 18 gennaio fra Anzio e Pomezia. In quel caso i ladri entrarono in azione tra l'1:00 e le 2:30 della notte. Due i furti tentati in altrettanti negozi della catena Risparmio Casa. In entrambi i casi i malviventi - dopo aver danneggiato la saracinesche nel primo tentativo e le porte d'ingresso dell'esercizio commerciale nel secondo - scapparono però a mani vuote, messi in fuga dai carabinieri che indagano su entrambe le tentate spaccate.

Sei spaccate in una settimana

Una escalation di furti con spaccata, cominciata lo scorso 18 gennaio e proseguita nelle notti successive: il 20 a Torre Angela ed il 21 gennaio ai Colli Portuensi prima ed a San Paolo poi. Nel mirino della banda ancora un negozio di casalinghi della catena Risparmio Casa, una sala slot e una banca.

Il colpo da 20mila euro a Torre Angela

Nel dettaglio, in via del Torraccio di Torrenova, la notte tra il 20 e il 21, i banditi hanno usato un carro attrezzi come ariete per sfondare la vetrina del negozio di casalinghi, entrare, smurare la cassaforte e fuggire con un bottino da 20mila euro, il tutto in pochissimo tempo.

Doppia spaccata a San Paolo e sui Colli Portuensi

La notte successiva è toccato prima a una filiale della Banca Intesa San Paolo di viale dei Colli Portuensi. Qui i ladri hanno usato l’auto, una Golf, per distruggere la vetrata dell’ingresso che dà su via Alessandri e sono poi scappati con i contanti presenti all’interno del roller cash

Il colpo è stato messo a segno intorno alla mezzanotte, e i banditi sono scappati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno diramato le ricerche per l’auto trovandola poco dopo abbandonata in via Giuseppe Lopez, zona Magliana, a una decina di chilometri dalla banca.

Poco dopo altro colpo, a meno di cinque chilometri di distanza, nel mirino una sala slot in viale Leonardo da Vinci, zona San Paolo. Qui i banditi, cinque gli uomini immortalati dalle videocamere di sorveglianza, hanno usato un’auto rossa: sfondata la vetrina e divelta la serranda sono entrati, hanno afferrato due cambia monete e i contanti dalla cassa e sono scappati a bordo dell’auto. Il bottino, in questo caso, è stato di qualche migliaio di euro. Su questo episodio indaga la polizia.

Caccia alla banda della spaccata

Dunque un vero e proprio spauracchio, con carabinieri e polizia che stanno indagando sui sei colpi ravvicinati messi a segno in una settimana in modo rapido e professionale. Forse un'unica banda, un gruppo criminale che al momento risulta imprendibile.