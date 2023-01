"Spaccata" in banca: ladri lanciano l'auto contro la vetrata e fuggono con i contanti

“Spaccata” notturna nella filiale di Viale dei Colli Portuensi della Banca Intesa San Paolo. I ladri hanno usato l’auto, una Golf, per distruggere la vetrata dell’ingresso che dà su via Alessandri e sono poi scappati con i contanti presenti all’interno del cash roller.

Il colpo è stato messo a segno intorno alla mezzanotte, e i ladri sono scappati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno diramato le ricerche per l’auto trovandolo poco dopo abbandonata in via Giuseppe Lopez, zona Magliana, a una decina di chilometri dalla banca.

Indagini sono ora in corso per capire la provenienza dell’autovettura e per rintracciare i responsabili del colpo. I carabinieri hanno acquistato i filmati delle telecamera di sorveglianza e li stanno esaminando in queste ore.