Incidente a Garbatella, scontro tra auto e monopattino: morto un uomo

Ancora sangue sulle strade di Roma. Un uomo di 48 anni a bordo di un monopattino è morto a seguito di un incidente stardale avvenuto alle 18:30 di martedì 30 novembre, in via Cesare Federici, all'altezza dell'incrocio con via Cristoforo Colombo tra Tor Marancia e Garbatella. Uno scontro fatale tra il mezzo elettrico e un'auto.

Sul posto, allertati dal conducente della vettura che si è subito fermato, sono accorsi gli agenti della polizia locale del VIII Gruppo Tintoretto e il personale del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non ha potuto che constatare il decesso del 48enne a bordo del monopattino. Fatale l'impatto per l'uomo.

Sul luogo della tragedia, per la delimitazione dell'area, le attività di indagine per la ricostruzione del sinistro e per agevolare la viabilità nella zona, diverse pattuglie dalla polizia locale di Roma Capitale. La dinamica dell'incidente mortale è ancora da ricostruire.

Non è la prima volta che a Roma, una persona a bordo di un monopattino muore in un incidente stradale. L'ultima vittima è stata a settembre, in via Chiana. Un mese prima, ad agosto, un 27enne è morto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in monopattino in via Gregorio VII. Prima ancora all'Infernetto, un incidente autonomo: a perdere la vita fu un uomo di 52 anni.