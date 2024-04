In fuga sul Suv rubato si scontrano frontalmente con un'auto dei carabinieri

In fuga contromano sul Suv rubato si sono scontrati frontalmente con l'auto dei carabinieri che li stava inseguendo. Tre ladri, riusciti poi a scappare a piedi e attivamente ricercati. L'inseguimento ai Castelli Romani, in provincia di Roma, intercettata la vettura mentre procedeva con i fari spenti i tre a bordo sono poi scappati, dando vita a una fuga da film.

A fari spenti sulla Tuscolana

È stata una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Frascati, in servizio di controllo del territorio, a notare un Suv bianco - un'Alfa Stelvio - procedere lentamente sulla via Tuscolana a fari spenti. Affiancato il veicolo all'altezza della rotatoria con via Valle di Vermicino, in prossimità di un supemercato Conad e intimato l'alt dai militari, il conducente del Suv ha però ingranato la marcia dandosi alla fuga con conseguente inseguimento.

Inseguimento a Frascati

Con la 'gazzella' alle spalle i fuggitivi hanno dato vita a una pericolosa corsa. Richiesto l'intervento ad altre pattuglie di carabinieri il Suv ha poi preso contromano via Grotte di Maria trovandosi davanti l'auto di servizio. Invece di fermarsi il conducente ha però puntato la vettura schiantandosi frontalmente contro la stessa.

La fuga a piedi

Con la Stelvio ancora marciante, i tre sono tornati indietro ma l'hanno dovuta abbandonare dopo nemmeno un chilometro in mezzo alla strada. I tre sono poi scappati a piedi. Sequestrato il Suv, lo stesso è risultato essere stato rubato. All'interno del veicolo anche degli attrezzi da scasso.

Feriti due carabinieri

Cominciate le ricerche dei tre, i fuggitivi sono riusciti al momento a far perdere le proprie tracce. Feriti, i due carabinieri che si trovavano sull'auto coinvolta nell'incidente sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati.

Attivamente ricercati

Cominciate le ricerche dei tre, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Frascati che indagano assieme ai militari della compagnia dei Castelli Romani.