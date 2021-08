Incidente in via Gregorio VII, cade dal monopattino sulla pista ciclabile: Alexander muore a 27 anni

Alexander Gonzales Hernandez, un ragazzo di 27 anni di origini filippine, è morto a Roma il 19 agosto, vittima di un incidente stradale in monopattino. Dopo tre settimane di coma, il suo cuore ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate dopo la caduta dal suo scooter elettrico Dual Tron Mini Xiaomi sulla pista ciclabile di via Gregorio VII.

La notizia dell'incidente, avvenuto lo scorso 29 luglio, è stata resa nota solamente nelle ultime ore, dopo il funerale del ragazzo. Stando a quanto ricostruito da RomaToday, le pattuglie del gruppo XIII Aurelio della Polizia Locale sono intervenute sulla ciclabile, all'altezza dell'incrocio tra in via Gregorio VII e via del Cottolengo, intorno alle 2 del mattino.

L'incidente con il monopattino sulla ciclabile di via Gregorio VII

Per terra, ferito, c'era Alexander Gonzales Hernandez, caduto dal suo monopattino. Il ragazzo, in gravi condizioni, è stato portato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito e successivamente trasferito al San Camillo. Sottoposto a due operazioni, è morto il 19 agosto. Secondo quanto si apprende sono tutt'ora in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire quanto accaduto. Al momento nessuna pista viene esclusa, anche se dalle prime fasi d'indagine non sembrerebbe essere coinvolto un altro mezzo.

Gli amici cercano testimoni

Fatto sta che gli amici non si danno pace. Da giorni, con un continuo pellegrinaggio, chi conosceva Alexander si sta recando sul luogo dell'incidente. Qualcuno ha portato una foto, altri un girasole o altri fiori. Il fratello del 27enne e gli amici, attraverso i social e il tam tam nel quartiere, hanno voluto rivolger un appello a chiunque possa aver visto o sentito qualcosa, affinché fornisca elementi utili per capire come sia avvenuta questa tragedia, contattando i vigili o i familiari che quotidianamente stazionano davanti il luogo dell'incidente.

Chi era Alexander Gonzales Hernandez

Chi conosceva Alexander Gonzales Hernandez lo ricorda come un marito amorevole e devoto, un figlio leale, un fratello e un buon amico. La moglie è incinta di mesi e Alexander era entusiasta di diventare padre. Aveva studiato all'istituto alberghiero Pellegrino Artusi e lavorato al Rome Marriott Grand Hotel Flora. Aveva la passione per la musica, cantava per passione e si faceva chiamare Diroy. Viveva con la compagna nella zona di piazza Pio XI e pochi metri di distanza dal luogo della tragedia che gli ha tolto la vita.

Un altro morto per incidente con monopattino a Roma

Alexander Gonzales Hernandez non è il primo morto a Roma a causa di un incidente con un monopattino. Prima di lui Davide Massimini, 52 anni. L'uomo, operaio edile, è morto lo scorso giugno dopo aver perso il controllo del suo monopattino elettrico sul quale stava viaggiando, sbattendo violentemente contro l'asfalto, su viale Castel Porziano nella zona Infernetto alla periferia Sud della capitale. Dal riscontro della polizia locale, era stata subito esclusa la presenza di altri veicoli che possano aver urtato il mezzo. Portato in ospedale con gravi traumi facciali, una volta arrivato all'ospedale Grassi di Ostia morì poco dopo.