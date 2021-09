Incidente al Quartiere Trieste: scontro fra auto e monopattino, un morto

Sul posto la Polizia Locale. Il sinistro in via Chiana

Incidente mortale questa notte al Quartiere Trieste. A perdere la vita un uomo che si trovava a bordo di un monopattino. Nel sinistro coinvolta anche un'auto. Lo scontro poco dopo la mezzanotte fra l'8 ed il 9 settembre in via Chiana, altezza via Sebino.

In particolare lo scontro ha visto coinvolti un monopattino condotto da un cittadino nigeriano di 34 anni ed un'auto, una Mini One, alla cui guida c'era un ragazzo italiano di 19 anni, fermatosi a prestare i primi soccorsi. Per il 34enne che si trovava sul mezzo ecologico, non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118.

Una dinamica ancora da accertare con esattezza, sulla quale stanno terminando i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Sequestrati entrambi i mezzi con il giovane alla guida dell'auto sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.