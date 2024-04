Marito e moglie investiti da un Suv, sono gravi

Investiti da un Suv mentre attraversavano la strada. Sono gravi marito e moglie, travolti a Genzano di Roma, nel territorio dei Castelli Romani. I due coniugi sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.

È stata la polizia stradale di Albano a intervenire poco dopo la mezzanotte fra sabato e domenica in via Italo Belardi. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato il conducente del Suv, fermatosi a chiamare i soccorsi, e marito e moglie. Entrambi in gravi condizioni sono stati trasportati d'urgenza il marito al policlinico Tor Vergata e la moglie al Nuovo ospedale dei Castelli.

Svolti i rilievi scientifici resta da accertare la dinamica dell'investimento. Il conducente del Suv è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito su alcol e droga.