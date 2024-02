Danni alle auto: il vandalo seriale incastrato dai residenti sarà espulso dall'Italia

Un anno di reclusione e il rimpatrio. A condannare il vandalo seriale dell'Esquilino il tribunale di Roma. Cittadino del Togo di 28 anni arrestato nuovamente dai carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante la notte tra il 18 e il 19 febbraio, in piazza Manfredo Fanti, dopo che i residenti avevano fornito un dettagliato identikit del giovane alle forze dell'ordine.

Il vandalo seriale dell'Esquilino

A fermarlo per l’ennesima volta dopo episodi analoghi, sono stati due carabinieri, liberi dal servizio, della caserma dell’Arma di via Tasso che lo hanno bloccato subito dopo averlo visto infrangere i lunotti di due auto parcheggiate in strada, una Fiat 500 e una Renault Laguna, colpendoli con delle bottiglie vuote di birra.

Danni alle auto a piazza Fanti

Due giorni prima l’uomo era già stato identificato e denunciato da carabinieri della stessa stazione perché a seguito di attività investigative con la raccolta di filmati dei sistemi di videosorveglianza e individuazioni fotografiche da parte di testimoni, erano stati raccolti plurimi e concordanti indizi di colpevolezza a suo carico, in ordine al danneggiamento dei vetri, infranti con l'uso di una bottiglia, di 4 autovetture parcheggiate sempre in piazza Manfredo Fanti.

Procedura di rimpatrio

L’uomo, inoltre, gravato da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, è stato accompagnato dai carabinieri al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari.

Già arrestato nel 2021

Cittadino del Togo che non è nuovo ai carabinieri. Già nell'ottobre del 2021 aveva creato allarme sociale all'Esqulino appiccando tre incendi e danneggiando decine di auto in sosta. A incastrarlo in quel caso furono le ciabatte che portava ai piedi durante i suoi blitz notturni. A mettere fine alle sue scorribande anche in quel caso i carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante che lo arrestarono per il reato di incendio doloso. A distanza di tre anni un nuovo arresto, con conseguente allontanamento dal Paese.