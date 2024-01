Una lunga scia di finestrini rotti: a Roma ogni giorno decine di auto danneggiate e svaligiate

Negli anni '70, '80 e '90 erano gli stereo delle auto: frontalini, casse e amplificatori che potevano essere rivenduti facilmente al mercato nero anche con guadagni importanti. Con la fine dell'era analogica e l'avvento di quella digitale cambiano gli accessori ma le macchine continuano a essere l'obiettivo prediletto di ladri in cerca di soldi facili, anche pochi. In periferia ma anche in pieno Centro Storico, nei quartieri popolari e in quelli residenziali. Di notte ma anche in pieno giorno. Cambiano le zone della città ma non il risultato: finestrini distrutti e auto svaligiate anche di oggetti di poco valore: occhiali da sole, AirPods e persino i soldi spicci.

Da Salone al Centro Storico, passando per il Nuovo Salario e San Lorenzo, sono decine gli automobilisti alle prese a Roma con auto danneggiate e ripulite di quanto contenuto all'interno. Decine di segnalazioni che arrivano ogni giorno da ogni parte della città. Episodi di microcriminalità che si ripetono a ogni ora e che vengono segnalati a decine ogni mese al nostro giornale. In soli tre giorni sono state 40 le macchine danneggiata e svaligiate nella Città Eterna: a Salone, al Nuovo Salario e sul lungotevere, a due passi dalla Corte di Cassazione, in pieno Centro Storico.

Le auto dei turisti

Ma se auto, camper e mezzi di trasporto dei turisti sono terreno privilegiato di vere e proprie bande a caccia di valige, trolley e oggetti anche di valore lasciati da ignari cittadini stranieri in visita alle bellezze dell'Urbe nelle strade del Centro Storico e nei luoghi di maggior interesse turistico, discorso diverso è quello delle macchine lasciate parcheggiate dai romani sotto casa o magari davanti un locale e un ristorante.

Vetri spaccati e auto prese d'assalto

Sui social i residenti si scatenano e lasciano centinaia di commenti anche per denunciare le condizioni di via Ramazzini, nel quartiere Colli Portuensi. A pochi metri dall'ospedale Forlanini, dalla fondazione Villa Maraini, e dalla sede della Croce Rossa, la via è un covo di degrado che gli abitanti non sopportano più, segnalando continuamente le criticità sui vari gruppi Facebook.

Ladri alla ricerca di oggetti di valore eventualmente lasciati nell'abitacolo, di pezzi di ricambio dei veicoli, ma non soltanto questo. Come abbiamo più volte raccontato, il fenomeno è particolarmente concentrato in tutto il quadrante.

A caccia dei soldi per la dose

In questo caso a cercare qualcosa da poter rivendere per procurarsi una dose di droga solo nella stragrande maggioranza dei casi i tossicodipendenti. Un fenomeno che ha trovato anche il commento di Massimo Barra, presidente e fondatore di Villa Maraini, che dal 1976 fornisce servizi per la cura e la riabilitazione da droghe, abuso di alcol e gioco d'azzardo che al nostro giornale spiega: "Il tossicodipendente da eroina e cocaina trova sempre il modo di racimolare il denaro per acquistare una dose, in maniera legale o illegale. Spaccare i finestrini delle auto e rubare gli oggetti di poco valore che trovano all'interno è uno dei modi più veloci e facili per poter trovare il denaro necessario ad acquistare la droga".

I soldi necessari alla dose

"Il prezzo delle dosi è rapportato in tutto il mondo alla capacità di acquisto dei cittadini. Meno soldi ci sono meno costa la droga - aggiunte Massimo Barra -. Non ho mai sentito un tossico disperarsi di non avere i soldi necessari a comprare eroina o cocaina. La droga si trova e si compra ovunque, bastano poche decine di euro. Svaligiare un'auto a volte è sufficiente a trovare questo denaro".

La sorpresa a Salone dopo il pranzo di lavoro

Episodi di microcriminalità che si ripetono nel tempo. In soli tre giorni, solo a RomaToday, sono arrivate tre denunce di altrettanti automobilisti che si sono trovati a dover ricorrere alla copertura assicurativa - quando prevista - per riparare i vetri delle macchine danneggiate e depredate. Via di Salone, dove un commercialista abruzzese all'uscita da un ristorante dopo un pranzo di lavoro ha trovato 15 macchine, compresa la sua, con i vetri distrutti. Predoni al lavoro in pieno giorno, in un'area frequentata da decine di clienti della tavola calda e in prossimità di un distributore di carburante.

Dieci auto danneggiate al Nuovo Salario

In pieno giorno ma anche all'imbrunire, come accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì in via Gaetano Zirardini, fra Serpentara e il Nuovo Salario. Almeno 10 le auto con i vetri quasi tutti sfondati, come documentato in un video reso pubblico sulla pagina Reporter Montesacro. Furti che gli abitanti del quartiere residenziale del municipio Montesacro non intendono più tollerare. Non a caso hanno infatti creato un gruppo di segnalazioni in tempo reale su Telegram per restare informati e comunicarlo alle forze dell'ordine, come fatto con gli agenti del III distretto Fidene di polizia intervenuti intorno alle 19:00 di ieri nel quadrante nord est della Capitale.

Finestrini distrutti sul lungotevere

Quasi 30 auto danneggiate a Salone e al Nuovo Salario a cui se ne devono aggiungere almeno altre 15. A denunciarlo ancora al nostro giornale una donna residente a Talenti che ha trovato - come accaduto nel caso del commercialista abruzzese di via di Salone - il proprio suv con "il deflettore posteriore distrutto" dopo essere stata a cena con alcuni colleghi di lavoro a due passi dal Palazzaccio, su lungotevere Tor di Nona. "Mi hanno spaccato il vetro e alzato lo schienale dei sedili di dietro per vedere se nel bagagliaio c'era qualcosa da rubare". "Eravamo almeno 15 i proprietari che hanno trovato l'amara sorpresa". "La cosa che mi ha più sconvolto è come abbiano agito impunemente in una strada molto trafficate e in pieno centro cittadino. Ho sporto denuncia in quanto necessario farlo, ma non credo che possa servire a qualcosa".