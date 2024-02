Danni alle auto del quartiere: il vandalo seriale incastrato dai residenti

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Incastrato dagli identikit forniti ai carabinieri dai residenti "un uomo con il cappello e uno skateboard in mano". Abitanti dell'Esquilino esasperati dopo che un vandalo seriale - nel volgere di tre giorni - aveva danneggiato almeno dieci auto in sosta. Era lo scorso 13 febbraio. A distanza di due giorni i militari dell'Arma hanno raccolto il grido d'aiuto degli abitanti del quartiere multietnico della Capitale identificando il giovane che aveva lasciato dietro di sè una lunga scia di vetri infranti - con l'uso di una bottiglia - in piazza Manfredo Fanti.

Identikit del vandalo seriale

Raccolto il grido d'allarme dei residenti, giovedì sera i carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante hanno iniziato un’attività di indagine che ha dato i suoi frutti, grazie alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona e alle individuazioni fotografiche da parte di testimoni.

In questo modo i militari dell'Arma sono riusciti a dare un volto all’indiziato, un cittadino di 28 anni del Togo, che è stato rintracciato e portato in caserma e denunciato per il reato di danneggiamento aggravato e violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale. A esito del foto-segnalamento, il 28enne è risultato anche colpito da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dal questore di Roma e notificato il 19 gennaio scorso, a cui non ha ottemperato entro i 7 giorni dalla notifica.

Vandalo in ciabatte

Cittadino del Togo che non è nuovo ai carabinieri. Già nell'ottobre del 2021 aveva creato allarme sociale all'Esqulino appiccando tre incendi e danneggiando decine di auto in sosta. Ad incastrarlo in quel caso furono le ciabatte che portava ai piedi durante i suoi blitz notturni. A mettere fine alle sue scorribande anche in quel caso i carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante che lo arrestarono per il reato di incendio doloso.