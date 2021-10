Esquilino, decine di auto distrutte. La rabbia dei residenti: "Strada pericolosa. Serve presidio fisso"

Decine di auto distrutte nella parte del lunotto posteriore, con i vetri in frantumi che hanno disegnato una lunga scia che ha percorso parte di via Carlo Cattaneo e piazza Fanti. È quanto successo all'Esquilino lunedì pomeriggio. Un fatto denunciato, anche via social, dai residenti che in poco tempo ha fatto il giro delle chat del quartiere.

Stando a quanto sommariamente ricostruito, qualcuno, forse con un sasso o una spranga, ha spaccato i vetri di alcune automobili in sosta, circa dieci le auto danneggiate. I cittadini, stanchi e spaventati, si sentono impotenti e chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine. Sul gruppo Sei dell'Esquilino Se, i commenti in tal senso sono diversi.

"Via Carlo Cattaneo è una strada pericolosa, servirebbe un presidio fisso", denuncia Stefania. "A me accadde anni fa sempre in quella via e mi pare che la mia macchina non fosse stata l'unica a essere colpita", racconta Domenico. Maria, altra vittima, aggiunge: "È successo anche a me qualche mese fa vetro rotto del parabrezza della macchina, davanti la farmacia di piazza Fanti, un ubriaco che poi ha divelto i specchietti di tutte le macchine parcheggiate, sono andata a denunciare alla polizia con l'app di youpol.

Ma i punti delle forze dell'ordine, in zona, non mancano. "Se consideriamo che nel raggio di 2 km abbiamo 4/5 caserme di polizia e carabinieri non è un bel segnale", scrive Davide con Diego che aggiunge: "È questa la gravità, e questo che non mi spiego. Ci sono cinque stazioni di polizia e una dei carabinieri a piazza Dante. È davvero un mistero".