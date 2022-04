Pasquetta a Roma: tra scampagnate fuori porta, musei ed eventi in città

Scampagnate fuori porta, la preghiera del Regina Coeli, musei aperti, eventi e mostre in città e nel Lazio. La Capitale, metà preferita per questo 2022 post pandemia dagli italiani, accoglie turisti e romani per la giornata di Pasquetta. Tanti gli appuntamenti per questo lunedì dell'Angelo a Roma e fuori città.

Una Pasquetta all'insegna del bel tempo. Come prevedono da 3Bmeteo, sui cieli della Capitale è infatti previsto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di lunedì 18 aprile la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1995m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest.

Mezzi pubblici a Pasquetta

Città Eterna che potrà essere visitata anche con i mezzi pubblici. Come informa RomaMobilità lunedì 18 aprile le reti di Atac e RomaTpl seguiranno il normale orario festivo. Saranno sospese le linee scolastiche, così come le due linee gestite da Astral, S13 (Saxa Rubra-Termini) e S15 (Acilia-Piramide), che torneranno però in strada già da martedì. Le biglietterie Atac saranno tutte aperte dalle 8 alle 20, ad eccezione di quella di Anagnina che sarà aperta dalle 7 alle 19 per esigenze legate all'afflusso dei pullman di pellegrini per l'evento previsto il 18 aprile in piazza San Pietro con Papa Francesco.

Blanco canta in piazza San Pietro

Pasquetta che nel pomeriggio vivrà un insolito pellegrinaggio in piazza San Pietro, ma non solo di fedeli ma soprattutto di adolescentiche incontreranno Papa Francesco in Vaticano. Un pomeriggio di fede e musica, nel corso del quale il vincitore del festival di Sanremo Blanco canterà Brividi. Sarà il primo incontro del Papa in Vaticano con i ragazzi italiani dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia.

Pasquetta nei musei

Durante le festività di Pasqua - dal 14 al 18 aprile - il Sistema Musei di Roma Capitale è aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, e offre ai visitatori il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Si svolge, infatti, l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Oltre a visitare collezioni permanenti e le mostre in corso, con ingresso gratuito per i possessori della MIC card, si può partecipare alle attività didattiche, gratuite con il biglietto d’ingresso al museo e con prenotazione obbligatoria, e assistere a una serie di concerti e spettacoli gratuiti, fino a esaurimento dei posti disponibili. (Tutti i musei aperti) .

Pasquetta con Crazy

Al Chiostro del Bramante anche durante le festività pasquali sarà possibile visitare la mostra "CRAZY - La follia nell'arte contemporanea" un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Durante il fine settimana di Pasqua, 16, 17 e 18 aprile, la mostra e la Caffetteria Bistrot Chiostro del Bramante rimarranno regolarmente aperti con orario: 10-21 (ultimo ingresso in mostra un’ora prima della chiusura). Tutte le attività didattiche del Dipartimento educativo del Chiostro del Bramante, invece, saranno sospese e riprenderanno dal 19 aprile.

Il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi

A Pasquetta, il mercato de Gli Albulanti di Forte dei Marmi arriva al Lido di Ostia. Dalle 8 alle 19, lo shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, animerà via Giuliano da Sangallo al Lido di Ostia. Abbigliamento, borse e scarpe, la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina e tanto altro.

Il festival del gusto

Dal 16 al 18 aprile il Festival del gusto e della cucina tradizionale approda all’AgriPark di via Castel di Leva 371, presso il giardino attrezzato della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova. Cinque trattorie, per gustare i sapori genuini di piatti storici della cucina romana, i prodotti biologici della campagna romana, provare le ricette rivisitate dI chef e ristoratori per valorizzare la cucina italiana e le eccellenze del territorio, in un contesto di socialità e convivialità.

Pasquetta al parco degli Acquedotti

Affascinante passeggiata con visita guidata adatta a tutta la famiglia per esplorare il meraviglioso Parco degli Acquedotti, con tanto spazio all'aria aperta, un laghetto, un giardino delle farfalle e verde a perdita d'occhio. Sarà anche un luogo ideale dove chi vorrà, potrà poi godersi 1 il pic nic di Pasquetta. Appuntamento alle ore 11:00 in via Lemonia 273.



Pasquetta al Ghetto di Roma

Il giorno di Pasquetta in programma una passeggiata dal Ghetto di Roma a Trastevere. Partenza da piazza Mattei, “arredata” con la bella Fontana delle tartarughe, si entrerà nel Ghetto ebraico, uno dei più antichi al mondo ed una delle zone più caratteristiche di Roma. Attraversando poi l’Isola Tiberina si arriverà a piazza in Piscinula, l'ingresso al rione Trastevere.

Pasquetta al Bosco di Paliano

La Capitale ma anche il resto del Lazio, come la Ciociaria. Il Bosco di Paliano ha riaperto le porte dal 10 aprile e annuncia una Pasquetta piena di sorprese. Lunedì 18 aprile in programma menu d'eccezione, spettacoli gratuiti e grande cerca delle uova. Lunedì di Pasquetta, invece, alle 12 grande cerca delle uova nel Bosco, un divertimento (gratuito) per tutti i bambini. Alle 15.00 dimostrazione di falconeria (prenotazione all’ingresso) e tutte le attività del Bosco: tiro con l’arco per grandi e bambini, passeggiate a cavallo, giro in bicicletta e splendide passeggiate nella natura.