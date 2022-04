Il Papa incontra 50mila adolescenti, Blanco canterà "Brividi" in piazza San Pietro

Sono 57mila i ragazzi attesi da tutta Italia al pellegrinaggio degli adolescenti che il lunedì di Pasquetta incontreranno papa Francesco in piazza San Pietro. Ci saranno gruppi parrocchiali, associativi e dei movimenti, guidati da 60 vescovi e accompagnati da educatori, sacerdoti, religiose e religiosi. Il vincitore di Sanremo, Blanco, canterà 'Brividi' in piazza San Pietro. Sarà il primo incontro del Papa in Vaticano con i ragazzi italiani dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia ed è significativo che si svolga il giorno dopo la Pasqua, la festa che dà origine alla fede, infonde speranza ed è simbolo di rinascita.

"Con il pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e il loro incontro con il Papa, desideriamo incoraggiare e dare segni di speranza a chi si spende per la crescita dei ragazzi e a chi guarda alla comunità cristiana come custode di un futuro di vita che nasce dalla fede in Gesù risorto - afferma don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile della Cei -. Mentre questo tempo continua a metterci alla prova non vogliamo far cadere il senso di responsabilità rispetto alle attività educative che da sempre connotano la pastorale ordinaria delle nostre diocesi".

A fare da filo rosso al pomeriggio in piazza San Pietro saranno le parole del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni e, in particolare, quell'invito rivolto da Gesù a Pietro: "Seguimi".

Il programma è denso: dalle 14.30 i ragazzi inizieranno a confluire in piazza dove vivranno un momento di festa, musica e testimonianze. All'evento, condotto da Andrea Delogu, interverrà Blanco, il vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con la canzone "Brividi". Alle 18 Papa Francesco, dopo aver abbracciato gli adolescenti facendo un ampio giro della piazza in papamobile, presiederà la veglia di preghiera. "Alcuni ragazzi condivideranno che cosa il brano del Vangelo di Giovanni dice alla loro vita", spiega don Falabretti. L'incontro, oltre al saluto del Card.

Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, prevede anche la testimonianza di Mattia Piccoli, il ragazzo di 13 anni che il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato alfiere della Repubblica per la dedizione con cui ha accompagnato il papà malato di Alzheimer. Clou della veglia sarà il discorso del Papa a cui seguirà la preghiera della pace davanti alla Madonna, la professione di fede e la benedizione finale.