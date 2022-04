Il Bosco di Paliano ha riaperto le porte dal 10 aprile e annuncia una Pasqua piena di sorprese. Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile in programma menu d'eccezione, spettacoli gratuiti e grande cerca delle uova.

Il programma di Pasqua e Pasquetta al Bosco di Paliano

Sabato dalle 10.00 alle 18.00 il Bosco apre i suoi 30 ettari e 5 km di sentieri per passeggiare, pedalare e fare il picnic nell’area attrezzata con barbecue.

Area giochi per bambini, campetto volley e calcio, area relax e amache, biblioteca, percorso didattico, area cani e tanta pace. Possibilità di fare passeggiate a cavallo, tiro con l’arco, noleggio biciclette ed esibizione di falconeria. Grigliate miste, anche vegetariane, primi piatti della tradizione e dolci fatti in casa (Per prenotazioni chiamare il 3701533848).

Domenica di Pasqua, invece, alle 12 esibizione di falconeria gratuita per tutti gli ospiti del Bosco. E, come sempre, tutte le attività del Bosco: Cavalli, tiro con l’arco, biciclette e tanto altro.

Lunedì di Pasquetta, invece, alle 12 grande cerca delle uova nel Bosco, un divertimento (gratuito) per tutti i bambini. Alle 15.00 dimostrazione di falconeria (prenotazione all’ingresso) e tutte le attività del Bosco: tiro con l’arco per grandi e bambini, passeggiate a cavallo, giro in bicicletta e splendide passeggiate nella natura.

Il Bosco di Paliano si trova a 3km dall’uscita autostradale A1 di Colleferro.