25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati. Come cambia la viabilità nella Capitale

Giovedì, 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo saranno diversi gli eventi in giro per la Capitale, a partire dalle celebrazioni a Piazza Venezia col Presidente della Repubblica, che comporteranno modifiche importanti alla circolazione privata e pubblica. Ricordiamo che resteranno disattivate per tutta la giornata le Ztl di Centro, Trastevere e Tridente e non sarà attiva la Ztl Fascia Verde.

La cerimonia all’Altare della Patria

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente all’Altare della Patria alle ore 09:00 per la cerimonia del 79esimo anniversario della liberazione italiana dal fascismo e nazismo. Per ragioni di sicurezza sarà vietato parcheggiare, a partire dalla notte del 24 aprile a piazza Venezia e nelle zone limitrofe quali:

via del Plebiscito;

largo Enrico Berlinguer;

piazza Ara Coeli;

piazza San Marco;

via di San Venanzio;

via di San Marco;

piazza Madonna di Loreto.

Dalle ore 07:30 del 25 aprile Dalle 7,30 e fino alla conclusione della cerimonia sarà vietato circolare in piazza Venezia, piazza Madonna di Loreto, via degli Astalli (tra via dei Plebiscito e largo Enrico Berlinguer), via del Teatro Marcello, piazza San Marco, piazza Ara Coeli.

Per il regolare intervento del Capo dello Stato subiranno deviazioni sempre dalla mattina fino al cessare delle esigenze, le linee bus e tram C3, H, 8, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190, 492, 628, 715, 716, 781 e 916F.

Associazione Partigiani

Tra le 09:00 e le 14:00 da largo Bompiani a piazzale Ostiense si terrà il corteo organizzato dall’Associazione Partigiani. I partecipanti sfileranno per viale Carlo Tommaso Odescalchi, viale di Tor Marancia, fino a via Cristoforo Colombo, per arrivare a piazza Eugenio Biffi, la circonvallazione Ostiense, Ponte Settimina Spizzichino e raggiungere così la destinazione. Sarà vietato parcheggiare il proprio veicolo lungo su largo Bompiani, viale Carlo Tommaso Odescalchi, piazza Eugenio Biffi, il settore destro in direzione di circonvallazione Ostiense, slargo di viale Campo Boario. Quattordici le linee del trasporto pubblico che subiranno limitazioni e deviazioni per il regolare svolgimento della manifestazione. Ecco quali: 23, 30, 77, 83, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 792.

Altri cortei

Da largo delle Terme Gordanie fino a all’area verde di via Locorotondo, passando per via Anagni, via Tor de’ Schiavi, vialle Gardenia, viale Palmiro Togliatti, si terrà dalle ore 10:30 alle 14:00 il corteo per la celebrazione della Festa della Liberazione a cui parteciperanno circa 2mila persone. Nella zona est della Capitale limitazioni alle linee linee 5, 14, 19L, 313, 412, 450, 451, 542, 544, 556, 558 e C5. Divieti di osta su via Olevano Romano tra via Prenestina e via Anagni.

Nel pomeriggio (15:00-18:00) a Casal Bertone il CdQ ha indetto un corteo per il 79esimo anniversario dalla liberazione nazifascista. A Isola Farnese dalle 16:00 alle 19:00 chiusa piazza della Colonnetta e deviazione per la linea 032 che salterà una fermata rispetto al suo regolare itinerario.

Oltre 50mila persone invece saranno a piazza San Pietro per l’incontro nazionale di Azione Cattolica presieduto da Papa Francesco.

Sport

Dal 25 al 27 aprile il Gran Premio Ciclistico della Liberazione. L’evento sportivo vedrà i ciclisti partire da viale delle Terme di Caracalla e percorrere via Antoniniana, viale Baccelli, largo Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, via di Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli per poi tornare su viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo con arrivo al punto di partenza. Durante i tre giorni dell’evento, dalle ore 07:30 fino alle 19:00 deviazioni per i bus 160, 671, 714, 715 e 792.

Dalle 12:15 alle 13:00 sempre con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla è prevista la Bike4Fun “Pedalata del dono. I ciclisti passeranno dalla piazza Bocca della Verità, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e piazza del Colosseo, Possibili rallentamenti per le linee 3L, 23, 30, 44, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 280, 628, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792 e C3.

Cinema e altro

Tra Piramide e Porta San Paolo si terranno giovedì 25 aprile proiezioni di film storici. Per consentire la visione sarà chiusa, a partire dalle 18:30 via Raffaele Persichetti e dalle 20:30 anche piazzale Ostiense. Deviate le linee 23, 30, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719 e 775.

Via dei Fori Imperiali diventa isola pedonale con deviazioni per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 e solite deviazioni a Porta Portese per le linee 170, 719 e 781.