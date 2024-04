Roma si blinda: il 25 aprile antagonisti pro Palestina e comunità ebraica a Porta San Paolo

Roma si blinda in vista delle numerose manifestazioni previste per il 25 aprile e già da stasera scatteranno i controlli e le bonifiche nella zona di Porta San Paolo. In particolare alle 8:30 proprio nella zona della Piramide la comunità ebraica deporrà, circa 200 le persone previste, una corona d'alloro.

Circa mezz'ora prima - alle 8:00 - si sono dati appuntamento nello stesso posto alcuni movimenti di sinistra, tra cui gli antagonisti, il movimento studenti palestinesi e i collettivi universitari, per una manifestazione dal titolo 'Antifascismo e antisionismo'. E su questa concomitanza sarà massima l'attenzione delle forze dell'ordine.

Come ogni anno è inoltre previsto il corteo dell'Anpi provinciale di Roma, che partirà alle 9:00 da largo Benedetto Bompiani e arriverà in piazzale Ostiense a cui dovrebbero partecipare circa 2mila persone.

25 aprile antifascista e antisionista

Come spiegano da Potere al Popolo: "Continuiamo la nostra lotta per chiedere lo stop al genocidio del popolo palestinese, che continua a resistere alle barbarie portate avanti da Israele e dell'imperialismo occidentale. Tutto accade con la collaborazione del nostro governo, che continua a schierarsi dalla parte del sionismo e che si dimostra sempre più a destra, con anche la collaborazione delle finte opposizioni. Il 25 Aprile saremo a porta San Paolo alle ore 8, essere antifascisti oggi, vuol dire schierarsi dalla parte della resistenza palestinese e rifiutare il clima di guerra che continuano a propinarci".

"La città di Roma a cui è stata riconosciuta la Medaglia d’Oro al Valore Militare per la Resistenza con azioni partigiane e organizzazioni resistenti tra le più importanti d’Europa oggi è chiamata a fare la sua parte - spiegano ancora le tante sigle promotrici dell'iniziativa -. Dobbiamo impedire che la propaganda guerrafondaia dell’occupante che 80 anni fa compiva eccidi e massacri al grido “Achtung Banditen” riviva oggi nella logica di governi che pensano di legittimare lo sterminio di civili sotto la bandiera della guerra al terrorismo. Ci rivolgiamo all’Anpi, al Comune di Roma affinché nella giornata della liberazione dal nazi-fascismo del 25 Aprile siano al centro delle piazze i valori antifascisti, che oggi significano lotta contro la guerra e il genocidio che sta avvenendo in Palestina e non si tollerino simboli o presenza dell’occupante sionista a partire dalla presenza all’appuntamento cittadino di Porta San Paolo".

Gli eventi in programma a Roma il 25 aprile

Giovedì 25 aprile in cui l'Italia celebra il settantanovesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Numerose le cerimonie ed eventi, anche sportivi che celebreranno la ricorrenza. Come spiegano da Roma Mobilità i principali appuntamenti che avranno un riflesso anche sotto il profilo della viabilità, pubblica e privata.

Mattarella all'Altare della Patria

Dalle 9 cerimonia all'Altare della Patria, con l’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Già dalla notte tra il 24 e il 25 aprile, divieti di sosta in: piazza Venezia; via del Plebiscito; largo Enrico Berlinguer; piazza Ara Coeli (lato Vittoriano – dalla Cordonata del Campidoglio fino a piazza Venezia); piazza San Marco; via di San Venanzio; via di San Marco; piazza Madonna di Loreto. Dalle 7,30 e sino alla conclusione della cerimonia, chiusure in piazza Venezia, piazza Madonna di Loreto, via degli Astalli (tra via dei Plebiscito e largo Enrico Berlinguer), via del Teatro Marcello (nella sola direttrice da Vico Jugario a piazza Venezia), piazza San Marco, piazza Ara Coeli. Deviate-limitate, sempre dalle 7,30, le linee di bus e tram C3, H, 8, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190, 492, 628, 715, 716, 781 e 916F.

Associazione Partigiani

Corteo dell'Associazione Partigiani. Si svolgerà tra le 9 e le 14, da largo Benedetto Bompiani a piazzale Ostiense, percorrendo viale Carlo Tommaso Odescalchi, via Flavia Tiziana, via di Santa Petronilla, via Valeria Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Elio Rufino, via Cristoforo Colombo, via Giovanni Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, viale Guglielmo Massaia, piazza Geremia Bonomelli, viale Guglielmo Massaia, piazza Michele da Carbonara, viale Guglielmo Massaia, piazza Eugenio Biffi, la circonvallazione Ostiense, Ponte Settimina Spizzichino e via Ostiense. Divieti di sosta su largo Bompiani; viale Carlo Tommaso Odescalchi; piazza Eugenio Biffi, settore destro in direzione di circonvallazione Ostiense; slargo di viale Campo Boario altezza piazzale Ostiense. Deviazioni o limitazioni per le linee bus 23, 30, 77, 83, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 792.

Gran premio ciclistico della Liberazione

Da giovedì 25 aprile, e sino a sabato 27, a Caracalla, tra le 9 e le 18 il Gran Premio Ciclistico della Liberazione. Il Gran Premio si svolge lungo il seguente itinerario: viale delle Terme di Caracalla (corsia laterale stadio delle Terme), via Antoniniana, viale Baccelli, largo Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, via di Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, inversione altezza via Antoniniana e ritorno su viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla. Dalle 7,30 alle 19, tutti e tre i giorni, saranno deviate le linee bus 160, 671, 714, 715 e 792.

Chiusure a Porta San Paolo

Sempre in occasione della Festa della Liberazione, giovedì proiezione di film storici nell'area tra Piramide e Porta San Paolo. Dalle 18,30 sarà chiusa via Raffaele Persichetti; dalle 20,30 una chiusura interesserà anche piazzale Ostiense, lato Campo Boario. Dalle 18,30, le linee di bus 23, 30, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719 e 775 saranno deviate, senza comunque saltare fermate.

Corteo a Roma sud est

Nel quadrante est, dalle 10,30 alle 14, sempre in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione manifestazione con corteo che si snoderà ilungo il seguente itinerario: largo delle Terme Gordiane, via Mariano Romiti, via Prenestina, via Olevano Romano, via Anagni, via Tor de’ schiavi, via Federico Delpino, piazza Teofrasto, via Filippo Parlatore, via dei Castani, piazza dei Gerani, viale delle Gardenie, via delle Campanule, piazza delle Iris, Via dei Ciclamini, via dei Gelsi, viale Palmiro Togliatti, via Molfetta, area verde di via Locorotondo. All'evento parteciperanno circa 2mila persone, possibili chiusure, deviazioni o limitazioni per le linee 5 – 14 – 19L – 313 – 412 – 450 – 451 – 542 – 544 – 556 – 558 – C5. Divieto di sosta su via Olevano Romano, nel tratto compreso tra via Prenestina e via Anagni, solo corsia dei numeri civici pari.

Liberazione a Casal Bertone

A Casal Bertone, tra le 15 e le 18, corteo del comitato di quartiere per celebrare proprio la Festa della Liberazione.