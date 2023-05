Dall'Amatrice alla Roma Femminile: la Regione premia le eccellenze sportive del Lazio

Martedì 30 maggio 2023 presso la sala Tirreno della Regione Lazio Francesco Rocca presidente della Regione e l’assessore allo Sport Elena Palazzo hanno consegnato le targhe di riconoscimento per le eccellenze sportive del Lazio 2023.

Tante le realtà premiate dalla Roma Femminile che ha vinto il suo primo scudetto e dalla Primavera giallorossa femminile, ma anche l'Amatrice che ha vinto il Girone B del campionato Promozione conquistando l'Eccellenza ma anche la TottiSoccer Weese Calcio a 8 passando alla box col premio a Pietro Rossetti campione del mondo europeo di pugilato Pesi Welter Targhe pure per a AS Roma Calcio a 5, il Montespaccato Calcio Femminile, Fabrizio Loffreda Presidente Lega Calcio a 8 e Mattia Faraoni, campione mondiale kickboxing ISKA e agli allenatore Ascani e Mattili.

Le motivazioni sono diverse e vanno dal riscatto sociale e dalla tenacia nei casi di Faraoni, Rossetti e l'Amatrice Calcio, per la promozione delle donne e valorizzazione dei talenti per la Roma, l'impegno educativo e sociale per il Montespaccato o per chi continua ad emozionare e allarga la sua platea con il calcio a 8.

L'evento nasce come sottolinea il presidente Rocca per ringraziare coloro i quali con i loro risultati hanno tramandato i sani valori dello sport. "Le eccellenze sportive del Lazio sono molte, dunque questo sarà certamente il primo di una lunga serie di appuntamenti in cui daremo visibilità a tutti coloro che, grazie a impegno e dedizione, portano in alto il nome della nostra Regione" conclude Rocca.