Amatrice in Eccellenza: l'omaggio della Regione Lazio

Con la vittoria per tre a uno al Tilesi contro il Valle del Peschiera, l'Amatrice ha conquistato con due giornate d'anticipo la matematica vittoria del campionato (Girone B) e la conseguente storica (prima volta nella sua storia) promozione in Eccellenza. Un traguardo importante a cui ha reso omaggio anche Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Amatrice in Eccellenza

Il successo matematico è arrivato domenica scorsa. L'Amatrice al Tilesi ospita il Valle del Peschiera e i ragazzi di mister Angelone sbloccano la partita con uno strepitoso gol (sinistro al volo da fuori area e posizione defilato di Monaco di Monaco. Poco più tardi il 2-0 lo firma Cavallari su calcio di rigore. Sempre nel primo tempo gli ospiti accorciano le distanze ma nella ripresa è capitan Colangeli, sempre su rigore, a trovare il gol della vittoria e della promozione.

L'omaggio di Rocca

Il successo e la promozione dell'Amatrice è un segnale di rinascita. Questo il concetto espresso dal presidente della Regione, Francesco Rocca. L'Amatrice ha infatti conquistato questo risultato al Tilesi stadio, poi ricostruito, che dopo il sisma del 2016 era stato trasformato in presidio di soccorso e accoglienza per gli sfollati.

Questo il messaggio del presidente Rocca: "Amatrice e i territori del cratere sono, per il Lazio e per tutta Italia, luoghi del cuore. Di segni di rinascita, dopo la scossa che squarciò il Centro Italia quel maledetto 24 agosto 2016, ce ne sono stati molti. Essi si devono, in primo luogo, alla caparbietà e alla tenacia dei suoi abitanti. La Regione Lazio, molto fiera di questo traguardo, continuerà con coerenza, determinazione e passione a stare al fianco di Amatrice e del suo territorio.”