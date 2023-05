VIDEO | "Campionesse d'Italia", la Lupa capitolina alle ragazze vincitrici dello scudetto

La festa per il team femminile della As Roma per la vittoria nel campionato di serie A in piazza del Campidoglio

Festa grande per il primo scudetto della As Roma femminile. Nella mattinata di oggi, lunedì 22 maggio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha consegnato la Lupa capitolina nella mani del capitano, Elisa Bartoli, per il successo ottenuto lo scorso 29 aprile, con tre giornate di anticipo alla fine del campionato.

Un risultato che premia senza dubbio lo sport. Quello che va oltre i luoghi comuni e che pone il calcio femminile sempre più di interesse per i tifosi. “Ci abbiano lavorato tanto - dice la capitana Bartoli a RomaToday -. Per me è sempre stato un sogno vincere con questi colori, e spero sia anche di stimolo per tutte le ragazze a non mollare mai e a credere in se stesse”.