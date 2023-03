Pietro Rossetti è campione dell'Unione europea: "The Butcher" manda ko il francese Kani

Il romano Pietro Rossetti è il nuovo campione dell'Unione europea dei pesi welter. Il 24enne, ennesimo esponente della palestra popolare della Montagnola, ha asfaltato il francese Mohamed Kani, mandandolo ko dopo appena due riprese. Una vittoria che vale doppio perché conquistata in casa del francese, a Montpellier.

Per "The Butcher" si tratta della 17ma vittoria da professionista, l’ottava prima del limite. Rossetti viene da San Giovanni, ha studiato nella scuola di Totti ed ha cominciato a boxare quando ancora era alle medie. Per molti Pietro “The Butcher” Rossetti è considerato un predestinato, il talento forse più puro espresso dalla scuola della Montagnola, famosa per aver "costruito" i successi di Giovanni De Carolis.

Perché The Butcher, il macellaio? A spiegare il soprannome è lo stesso Rossetti, in un'intervista resa al nostro Fabio Grilli a dicembre 2021. "Fino a poco tempo fa stavo dietro un bancone da macellaio, all’interno di un supermercato. Quando l’ha saputo Davide Buccioni, il mio promoter, si è esaltato. Grazie alle borse che ricevo per i miei combattimenti, posso dedicarmi solo alla boxe e non faccio più il macellaio. Però mi porto sempre dietro questo soprannome".