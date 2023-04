La Roma è campione d'Italia! Festa per il tricolore al Tre Fontane

La Roma Femminile è campione d'Italia. Le ragazze di Spugna battono la Fiorentina e conquistano il primo scudetto della loro storia interrompendo la lunga striscia della Juventus. Sul tricolore della Roma c'è la firma di due ragazze, capitan Bartoli e Greggi, romane e romaniste. Contro la Viola non è stata una partita facile ma con forza e volontà le giallorosse hanno riportato la partita sui binari preferiti. Con tre partite ancora da giocare, la Roma si cuce il tricolore sul petto e ora è tempo di festa.

Roma-Fiorentina, la cronaca

All’ottavo primo tiro in porta della Roma con Greggi, Baldi para facilmente. All’undicesimo la 20 giallorossa approfitta di un errore di Baldi e sblocca la partita. Subito dopo Giacinti è stoppata in uscita da un’uscita bassa del portiere viola. Al 38esimo cross al bacio di Serturini per Giacinti che colpisce di testa ma centrale e Baldi para. Al 53esimo il pareggio della Fiorentina che riparte in contropiede e Mijatovic col destro batte Ceasar fuori dai pali. Al 64esimo Elisa Bartoli col mancino trova la traiettoria vincente e riporta in vantaggio la Roma. All'84esimo Haavi scappa via e viene placcata da Erzen, doppia giallo per lei e conseguente espulsione.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Bartoli 7,5, Wenninger 6,5, Linari 6,5, Minami 5 (dal 72' Di Guglielmo 6); Greggi 7, Giugliano 6; Serturini 6 (dal 72' Glionna 6), Andressa 6,5 (dall'82' Cinotti), Haavi 7; Giacinti 6 (dall'86' Haug s.v.). All.: Spugna 6,5

Fiorentina (4-3-3): Baldi 4; Jackmon 5,5, Tortelli 6,5, Agard 5 (dal 31’ Zamanian), Cafferata 5,5 (dal 71' Erzen 4); Breitner 5,5, Severini 5,5, Boquete 6; Catena 5,5 (dall'81' Monnecchi s.v.), Hammarlund 5 (dal 71' Kajan 5.5), Mijatovic 7 (dall'81' Longo s.v.). All.: Panico 6

Marcatrici: 11’ Greggi (R), 64’ Bartoli (R); 53’ Mijtavoc (F)

Ammonite: Giugliano (R); Severini (F)

Espulse: Erzen (F)

Arbitro: Calvazara

Le top e flop giallorosse

Bartoli 7,5: Un gol pesantissimo, un gol da scudetto un gol da capitano.

Greggi 7: Romana e romanista non sblocca la partita e mette in campo la consuetà tenacia e qualità.

Haavi 7: Imprendibile per la difesa viola.

Minami 5: Malissimo in uscita in occasione del gol viola. Mai propositiva in avanti.

I complimenti di Gualtieri e Totti

A complimentarsi csui social on le giallorosse c'è il sindaco Gualtieri che ha invitato la squadra in Campidoglio. Questo il messaggio del sindaco di Roma: "Super Roma Femminile! Uno scudetto storico che riempie di gioia e orgoglio. Bravissime ragazze e complimenti a tutto il team! Vi aspettiamo presto in Campidoglio per tributarvi l’omaggio della città".

Messaggio alle giallorosse anche di Francesco Totti che da capitano vinse l'ultimo scudetto della Roma maschile. Queste le parole dell'ex 10 giallorosso: "Vincendo lo scudetto con la squadra della mia città e con i colori del mio cuore ho realizzato il sogno di una vita. Oggi lo avete realizzato voi, da oggi il vostro nome sarà nella storia di questa società. Viva la Roma campione d'Italia!".

Interviste

Nel post partita durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto ha parlato ai microfoni di RomaToday, Valentina Giacinti miglior attaccante e marcatrice della Roma Femminile. Alla numero 9 giallorossa abbiamo chiesto le sue emozioni dopo la vittoria del suo primo scudetto: "Tantissime emozioni. L'ho voluto fortemente per la mia carriera, sono felicissima di averlo conquistato sudando sul campo con una squadra così compatta come una famiglia".