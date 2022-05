Case Inps: in Campidoglio la proposta di riscattare gli alloggi in dismissione

Acquistare gli alloggi che l’INPS sta dismettendo a Magliana ed a Cinecittà/Don Bosco. E’ questo, in sintesi, il contenuto di una proposta portata all’attenzione dell’assemblea capitolina.

Le vendite in corso

Sono stati i consiglieri di Fratelli d’Italia a suggerire la strada che il Campidoglio potrebbe intraprendere per venire incontro all’esigenza di migliaia di romani. Nei due popolosi quadranti del municipio XI e VII, infatti, l’istituto di previdenza sociale sta vendendo i propri alloggi. Una prima tranche di vendite, secondo quanto recentemente ricostruito anche dai sindacati della casa, non è andata particolarmente bene.

Metà di alloggi invenduti

Secondo Asia USB la metà dei 900 alloggi messi in vendita a Magliana, infatti, non è stato riscattato dagli inquilini che li abitano. All’inizio dell’anno altre 200 famiglie sono state raggiunte dalla richiesta di acquistare le case dove abitano. Ma come più volte rilevato, l’età media delle persone che hanno in assegnazione quegli immobili, non è tale da facilitare un accesso ai mutui bancari. Ed i numeri delle case in vendita, sono destinati a salire sensibilmente. Fino ad arrivare a 1700 unità.

Cosa prevede la legge

Per evitare di alimentare l’emergenza abitativa, in campidoglio è stata presentata una proposta. Fratelli d’Italia, con i suoi consiglieri, ha ricordato che sia il decreto legge 34 del 2020 che la recente legge di bilancio, “prevedono la possibilità , per gli enti locali, di acquistare in blocco l’inoptato e l’invenduto”. Un’opzione che potrebbe rivelarsi decisiva “per intervenire in due quartieri come Magliana e Tuscolano, ad alta densità abitativa e con un’alta percentuale di invenduto”.

Misura in contrasto all'emergenza abitativa

“La mozione sulle case Inps, con cui recepiamo una proposta arrivata dal consigliere municipale Marco Palma, chiediamo all’amministrazione di valutare l’acquisizione di complessi residenziali e commerciali. E’ prevista dalla normativa nazionale – ha ricordato il consigliere capitolino Andrea De Priamo – e servirebbe ad avviare una politica sull’edilizia popolare della quale si sente bisogno”.

Con il dispositivo presentato dal gruppo di centrodestra, ha rilevato De Priamo, si pone anche il tema della“revisione del piano regolatore, nell’ottica di individuare immobili altri immobili destinati all'edilizia popolare, riqualificando e rigenerando il patrimonio esistente”. Per passare, però, la proposta ha bisogno dei voti decisivi della maggioranza e, cosa tutt’altro che secondaria, dello stanziamento in bilancio delle risorse utili ad acquisire le centinaia di alloggi che già oggi risultano invenduti.