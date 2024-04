Il parco di Tor Fiscale sarà ampliato: il Comune prepara l’acquisizione dei terreni della fondazione Gerini

Ci sono voluti ventidue anni ma ora, il Campidoglio, è pronto ad acquistare i tre ettari di verde che collegano il Parco di Tor Fiscale con quello degli Acquedotti.

L'area che il comune vuole acquisire

L’ultimo via libera, prima di passare alla definitiva approvazione della delibera in assemblea capitolina, è arrivato dalle commissioni capitoline dedicate all’ambiente ed alla mobilità. L’area in questione, ha ricordato l’assessora municipale al verde Estella Marino, “permette di aggiungere un tassello su uno snodo tra parco di Tor Fiscale, collina del Quadraro e parco degli Acquedotti, su cui stiamo lavorando insieme al comune. All’inizio del mandato – ha ricordato – abbiamo intercettato la volontà, da parte della proprietà, di cedere quei terreni al prezzo che era stato fissato quasi 20 anni prima e ci è sembrata una buona occasione”.

Il costo da sostenere per ampliare il parco

“La procedura – ha ricordato Giammarco Palmieri, il presidente della commissione ambiente – era stata già avvitata nel 2002 con un’autorizzazione all’acquisto. Era stato ottenuto il parere positivo della Soprintendenza e della regione Lazio, mai il procedimento si era poi fermato”. A far ripartire l’operazione è stato il municipio VII che ha portato “il caso” all’attenzione delle commissioni capitoline. Il costo dell’intervento è contenuto, poiché la vendita avverrebbe al prezzo di 117mila euro.

Un'acquisizione che migliora i collegamenti ciclopedonali

L’acquisizione consente di ampliare il parco di Tor Fiscale e di migliorare anche l’accesso al vicino parco degli Acquedotti, anche con la prospettiva di realizzare il percorso ciclopedonale denominato “asse degli Acquedotti”. Sarebbe inoltre funzionale a migliorare il “collegamento pedonale protetto, naturalistico ed archeologico accessibile da Porta Furba a Torre del Fiscale” che il municipio VII punta a sostenere: “il parco tra i due Acquedotti”. Condizione ritenuta importante, affinché l’acquisizione dopo oltre 20 anni venga completata, è di trovare le aree “libere da cose e persone” perché, il sito in questione, resta sempre a rischio occupazione.

Gli step che mancano

“Stiamo portando a termine una cosa che andava fatta già anni a dietro – ha commentato Alessandro Luparelli, consigliere dell’alleanza Verdi e Sinistra - Di fatto le persone già percorrono quel tratto, ed è quindi importante acquisirlo al patrimonio, al fine di migliorarne anche la fruizione” che, in bicicletta, è spesso complicata dalla vegetazione presente. Il passaggio della delibera, già ampiamente discussa, anche nelle commissioni cultura e patrimonio, rappresenta una formalità. Poi l’assemblea capitolina potrà chiudere una vicenda ventennale che, oltre a migliorare il collegamento ciclopedonale tra le aree verdi del territorio, consente anche di ampliare un parco pubblico.