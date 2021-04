Roma est, l’impianto a biomasse non s’ha da fare. I comitati verso l’assemblea pubblica

Roma est dice ‘no’, ancora una volta, all’impianto a biomasse di via Prenestina 1280. Lo fa con un’assemblea pubblica, organizzata dall’Unione di comitati di quartiere interessati dalla costruzione, fissata in calendario per il pomeriggio di sabato 24 aprile, presso il piazzale della chiesa di Colle Monfortani, sulla via Prenestina, all’altezza del civico 1280.

Continuano le manifestazioni di dissenso da parte di cittadini e comitati verso l’impianto a biomasse proposto dall’Azienda Agricola Salone. Nelle scorse settimane, una forma di protesta pacifica è andata in scena nel quartiere Nuova Ponte di Nona, periferia est del sesto municipio, dove i residenti hanno affisso striscioni con la scritta ‘No al biodigestore’.

La battaglia dei cittadini del sesto municipio è iniziata già nell’ottobre del 2019 quando l’azienda di via Prenestina 1280 ha richiesto la lavorazione dei rifiuti organici all’interno della strutura. Da allora, in un crescendo di azioni, i comitati e i cittadini, hanno ribadito la loro contrarietà. A dire ‘no’ anche Municipio e Comune: dovrà essere la Regione a scrivere la parola ‘fine’ sulla costruzione dell’impianto a seguito delle conferenze di servizi programmate nei prossimi giorni.

“Questo impianto sarebbe troppo vicino alle case, alla scuola, siamo contrari alla sua posizione” hanno ribadito dall’Unione dei Comitati. Un “no” chiaro e forte che gli abitanti di Roma est pronunceranno, ancora una volta, sabato 24 aprile, alle ore 17.00 durante l’assemblea pubblica che si svolgerà all’aperto e nel rispetto delle norme imposte dai decreti per il contrasto al contagio da Covid-19.